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PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR - Son Dakika

PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR

12.01.2022 10:35

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, 'Omicron' varyantı ile ilgili, "Hızla yayılıp enfekte ederek aktif bağışıklık sağlıyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, 'Omicron' varyantı ile ilgili, "Hızla yayılıp enfekte ederek aktif bağışıklık sağlıyor. Çok fazla öldürücü değil. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor" dedi.

AÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Usta, koronavirüsle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle 'Omicron' varyantına ilişkin yurt dışında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Usta, diğer tüm varyantlardan değişik olan 'Omicron'un hücre içine yerleşme yönteminin çok farklı olduğunu belirterek, "Adeta yeni bir form gibi karşımıza çıktı. Çok hızlı yayılıyor. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre diğer virüsler gibi hücreye girmiyor 'Omicron'. 'Delta' ya da diğer mutasyonlar hücreye bir eliyle gelip yapışırken diğer eliyle de hücreleri topluyor. Yani bir üzüm salkımı gibi görüntü oluşturuyor. 'Omicron' ise gelip reseptörlere bağlanıp hücrenin içine giriyor" diye konuştu.

'AKTİF BAĞIŞIKLIK SAĞLIYOR'

'Omicron'un 'Delta' gibi hücrenin üzerine yapışması halinde immün sistemin fark edeceğini anlatan Prof. Dr. Usta, "'Delta' kümeleştiği için ağır seyrediyor. 'Omicron' ise daha hafif geçiriliyor. Çok hızlı yayılması bir dezavantaj ama hastaneye yatış oranı çok düşük. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıyla uzun süredir yapamadığını 'Omicron' kendi halinde kısa sürede yapıyor. Hızla enfekte ederek, doğal bağışıklık kazandırıyor. Aktif bağışıklık sağlıyor. Çok fazla öldürücü değil. Virüs bir anlamda kendi sonunu kendisi getiriyor. Biraz daha bilimsel çalışmalara ihtiyacımız var" dedi.

'UMARIM PANDEMİNİN SONUNU GETİRİR'

Prof. Dr. Coşkun Usta, 'Omicron'un mevsimsel grip gibi durduğunu, üst solunum yollarında kaldığını, aşağılara inmediğini belirterek, tedaviye alınan yanıtın daha iyi olduğunu kaydetti. 'Omicron'un koronavirüs varyantlarından biri değil de daha çok 'Covid-21' gibi farklı bir virüs türü olarak durduğunu belirten Usta, "Aşılanan kişiler de 'Omicron'la enfekte olabilir. Aşılı olan kişiler daha da şanslı. 'Omicron' umarım pandeminin sonunu getirir" diye konuştu.

Virüse karşı kullanılan ilaçlarla ilgili de gelişmeler olduğunu da belirten Prof. Dr. Coşkun Usta, Pfizer firmasının ürettiği 'Paxlovid' ilacının virüse karşı kullanımının şaşırtıcı sonuçlar verdiğini söyledi. Bu ilacın erken kullanım onayı aldığını da belirten Usta, "Hücrenin içindeki virüsün çoğalmasını engelliyor. Enfeksiyon engelleniyor. Veriler çok iyi gidiyor. İki gruba denetilmiş. Birine verilmiş bu ilaç, diğerine verilmemiş. İlaç verilmeyen 300 kişiden 27'si hastaneye yatarken diğer grupta yalnızca 3 kişi hastanelik olmuş. Bu ilaç yüzde 90 işe yaradığını gösteriyor" dedi.

PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR
PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR
PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR

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Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Coşkun Usta, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROF. DR. USTA: 'OMİCRON' İLE VİRÜS KENDİ SONUNU GETİRİYOR - Son Dakika


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