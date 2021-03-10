Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun - Son Dakika

Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun

10.03.2021 17:46
Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun, System.String[]

Kovid-19 salgınının toplumsal reflekste yarattığı etkilere dikkat çeken Psikolog-eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor.

Kovid-19 salgınının toplumsal reflekste yarattığı etkilere dikkat çeken Psikolog-eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor. Yaşam kalitesini elden bırakmamak aile içinde güven duygusuna katkı yapar" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Üstün Dökmen ile "Düşüne Taşına Renkli bir Yaşama" konulu seminer dün online olarak gerçekleştirildi. Seminer programına üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenler de katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde; düşüne taşına hayatta başarı ve mutluluk nasıl sağlanır, hayatın zorluklarına karşı insan davranışı, dayanıklılık, geleceğe bakarken geçmişi ve bugünü birlikte düşünmek, farkındalık gibi yaklaşımların hayatımızı nasıl şekillendirdiği tarihten, sosyal hayattan, sanattan ve kültürel hayattan örnekler ele alınarak anlatıldı.

"HAYATINIZIN BAŞLANGINDAN DEĞİL ANCAK FİNALİNDEN SORUMLUSUNUZ"

Prof. Dr. Üstün Dökmen ayrıca kovid-19 salgınına değinerek toplumsal reflekste yarattığı etkilerden bahsetti. Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üstün Dökmen, uzun süre evde geçen zamanlarda dahi yaşam kalitesini elden bırakmamanın aile içinde güven duygusuna katkı yapacağını belirtti. 'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.


Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun
Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun
Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun

Nişantaşı Üniversitesi, Üstün Dökmen, Sosyoloji, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei