Prof. Dr. Üstün Dökmen'den ailelere uyarı: Ev rutinlerini canlı tutun - Son Dakika

Kovid-19 salgınının toplumsal reflekste yarattığı etkilere dikkat çeken Psikolog-eğitimci Prof. Dr. Üstün Dökmen, "Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerekiyor. Yaşam kalitesini elden bırakmamak aile içinde güven duygusuna katkı yapar" dedi.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen Prof. Dr. Üstün Dökmen ile "Düşüne Taşına Renkli bir Yaşama" konulu seminer dün online olarak gerçekleştirildi. Seminer programına üniversite öğrencilerinin yanı sıra akademisyenler de katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde; düşüne taşına hayatta başarı ve mutluluk nasıl sağlanır, hayatın zorluklarına karşı insan davranışı, dayanıklılık, geleceğe bakarken geçmişi ve bugünü birlikte düşünmek, farkındalık gibi yaklaşımların hayatımızı nasıl şekillendirdiği tarihten, sosyal hayattan, sanattan ve kültürel hayattan örnekler ele alınarak anlatıldı.

"HAYATINIZIN BAŞLANGINDAN DEĞİL ANCAK FİNALİNDEN SORUMLUSUNUZ"

Prof. Dr. Üstün Dökmen ayrıca kovid-19 salgınına değinerek toplumsal reflekste yarattığı etkilerden bahsetti. Ailelerin bu dönemde çocukları ile ev rutinlerini canlı tutmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üstün Dökmen, uzun süre evde geçen zamanlarda dahi yaşam kalitesini elden bırakmamanın aile içinde güven duygusuna katkı yapacağını belirtti. 'Her yeni gün, her yeni an yaşamınıza yeni bir renk, yeni bir film, yeni bir roman katın' diyen Prof. Dr. Dökmen, "Yaşamınızın rengini, kalitesini arttırın. Hayatınızın başlangıcından değil ancak, finalinden siz sorumlusunuz" diye konuştu.