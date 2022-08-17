"Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi

Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Üstün Dökmen başörtülü kızları topa tutan açıklamalarda bulunmuştu. Dökmen'in ifadesinde, "Başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır. Nötr olamazlar" sözleri eleştiri yağmura tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Üstün Dökmen'i hedef aldı.

"KENDİ ZEKA DÜZEYİNİ MUTLAKA SORGULAMALIDIR"

Mollaoğlu, "Birtakım kişilerin Türkiye'nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor bu durum. Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın. Mantıksızlıkları bir kenara koyun. İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gerekir. Bir psikolog, bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmemesini söylüyorsa önce kendi mesleki yeterliliğini ardından kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantıkta insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir" ifadelerini kullandı.