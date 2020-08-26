Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı - Son Dakika

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı: "Özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor" "Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1" "Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor" "Gebelerde bu grup risk altında" "Gebelikte en az 4 muayene...

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı:

"Özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor"

"Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1"

"Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor"

"Gebelerde bu grup risk altında"

"Gebelikte en az 4 muayene mutlaka yapılmalı"

ANKARA - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Biliyoruz ki gebelik sürecinde özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla 28'inci gebelik haftasından sonra özellikle sosyal mesafe bizim için çok büyük bir önem teşkil ediyor " dedi.

Koronavirüs döneminde en merak edilen sorulardan bir tanesi de; bu süreçte hamile kadınların nelere dikkat etmesi gerektiği. Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Bu süreçte anne adaylarının oldukça iyi korunması gerektiğini, ancak pıhtılaşma olayına karşı hareketli olmalarının ve bol sıvı tüketmelerinin gerektiğini belirtti.

Koronavirüs döneminde herkese olduğu gibi gebelere de maske, mesafe ve hijyen konusuna çok dikkat etmelerini öneren Başhekim Prof. Dr. Yaprak Üstün, "Biliyoruz ki gebelik sürecinde özellikle gebeliğin son döneminde hastalık çok daha ağır seyrediyor. Eğer koronavirüs kapacak olursa gebelerimiz, bu dönemde hastalık daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla 28'inci gebelik haftasından sonra özellikle sosyal mesafe bizim için çok büyük bir önem teşkil ediyor. Gebelerimize gebeliğin son döneminde lütfen mümkün olduğunca sosyal izolasyonunuza dikkat edin diyoruz ve mümkün olduğunca dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Tabi bunu da tavsiye ederken, biliyoruz ki gebelik pıhtılaşmaya eğilim arttığı bir dönem. Bu sebeple de koronavirüs sebebi ile izole olan gebelerimizin kendilerine mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Yani bol hareketli olmaları ve bol sıvı almaları pıhtı atması adına çok önemli ve gebelerde bu kapsamda önerdiğimiz iki önemli uygulama. Bol sıvı ve hareket. Tabi zaten fiziksel egzersizi herkese öneriyoruz. Dengeli beslenmeyi gebelerimizde olduğu gibi herkese öneriyoruz. Gebelerimizde ek olarak folik asit desteğinin ve vitamin d desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Mümkün olduğunca güneşten faydalanmaları ancak güneşten fazla faydalanamadığı dönemde vitamin d desteğini gebelerimizde uygulamamız oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

"Koronavirüse yakalanan gebelerde yoğun bakım oranı 10'da 1"

Gebelerin bu süreçte kendini çok iyi koruması gerektiğini belirten Prof. Dr. Üstün, "Virüse yakalanan tüm gebeler hastalığı ağır geçirecek diye bir şey yok. Aslında virüse yakalanan gebelerin biz biliyoruz ki, hastalık geçirme potansiyeli hafif ile orta arasında değişiyor. Gebeliğin son döneminde yakalanacak olurlarsa daha ağır geçiriyorlar. Gebelik döneminde yaklaşık 10 gebeden 1'inin yoğun bakım ihtiyacı oluyor. Dünyadan gelen veriler ve ülkemizden gelen veriler bir araya geldiğinde 10 gebeden 1'inin yoğun bakım ünitesine ihtiyacı olduğu görülüyor. Dolayısıyla doğum sürecinde de biz yine gerekli önlemleri alarak gebelerimizin doğumlarını yaptırıyoruz. Ama dediğim gibi 10'da 1 ihtimal ile yoğun bakım ünitesine gitme ihtimali doğuyor gebelerin" şeklinde konuştu.

"Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor"

Anne sütünün bebeğin bağışıklığı açısından çok önemli olduğunu ve gerekli hijyen kurallarına uyularak mutlaka emzirme işleminin yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Üstün, "Koronavirüsün gebelik sürecinde anneden bebeğe geçişi ile ilgili çalışmalar az az gelmeye başladı. Ancak bu çok yüksek oranda değil. Dolayısıyla anne sütü verirken de, emzirirken de biliyoruz ki koronavirüs anne sütünde tespit edilemiyor. Koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor. Dolayısıyla anneler emzirebilirler. Ancak emzirirken dediğim gibi annede eğer koronavirüs söz konusu ise mutlaka ellerini çok iyi yıkayarak; emzirme öncesinde, sonrasında ve maskesini takarak yani bu hijyen kurallarına uyarak bebeklerini emzirebilirler. Artık veriler bu yönde çünkü koronavirüs anne sütüne geçiş göstermiyor yapılan çalışmalarda. Gebelerde anneden bebeğe korona virüsün geçişi tek tek olgularda tespit edilmiş. Ancak bebekte koronavirüs tespit edilse bile erken dönemde, yine gelen bilgiler, toplanan bilgiler bebeklerde koronavirüsün erken dönemde geçirildiğinde çok ağır olmadığını gösteriyor. Özellikle anne sütü pek çok koruyucu unsur içeriyor. Anne sütünü bebeklerimize verdiğimiz zaman pek çok hastalıktan koruyacaktır. Bu aynı şekilde koronavirüs içinde geçerli. Eğer annede koronavirüs antikoru varsa bu bebeğe de geçecek ve bebeği koruyacak anne sütü. Bu anlamda emzirme çok önemli ve emzirmeden vazgeçmemek lazım" ifadelerini kullandı.

Gebelerde bu grup risk altında

Gebelerin koronavirüs sürecinde genel manada hafif ve orta riskli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. Üstün, "Gebelik korona virüs sürecinde hafif ve orta risk grubunda. Ancak annenin yaşı 35'in üzerindeyse, annenin altta yatan bir hastalığı varsa, hiper tansiyon veya diyabet gibi anne kilolu ya da obez ise, koronavirüs bu gebelerimizde çok daha ağır seyrediyor. Dolayısıyla bizim bu grubu yüksek riskli grubuna sokup o şekilde takip etmemizde fayda var" diye konuştu.

"Gebelikte en az 4 muayene mutlaka yapılmalı"

Gebelik muayenelerinin çok önemli olduğuna ve mutlaka düzenli bir şekilde yapılması gerektiğine değinen Üstün, "Gebelerimize bu dönemde özellikle gebelik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz. Özellikle hani gebelikte en az 4 muayene bizim önerimiz. Gebeliğin ilk 12 haftasında, ikinci 12 haftasında ve ondan sonra 24'üncü ve 36'ncı gebelik haftasında, ondan sonraki muayenelerde sıklaştırıyoruz ama en az 4 muayene mutlaka yapılmalı. Hastanemizde bizler zaten bu konuda gerekli önlemleri alıyoruz. Lütfen gebelerimiz gebelik muayenesini aksatmasınlar" dedi.

Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı

Zübeyde Hanım, Koronavirüs, Anne, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 10:25

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Messi'ye forma giydiren Bursaspor'dan esprili mesaj: Seni bekliyoruz MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi "Haydi herkes piste, oynamayan korona olsun" diyen piyanist ve düğün sahibine para cezası kesildi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı         
14:02
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Görme engelli çiftin mutlulukları parmak ısırtıyor Görme engelli çiftin mutlulukları parmak ısırtıyor         
12:44
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi         
12:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur         
12:33
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı         
10:58
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları         
10:03
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor Sel felaketinden geriye kalan çamurda, kimisi altınlarını kimisi veresiye defterini arıyor         
09:26
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor 28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor         
09:18
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var THY'den koronaya karşı ikram değişikliği! Sadece isteyene su var         
07:40
Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk Sergen Yalçın, PAOK yenilgisinden sonra hakemleri eleştirdi: Bu kadar kötü yönetim beklemiyorduk         
23:30
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 17:07:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Üstün koronavirüs konusunda gebeleri uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei