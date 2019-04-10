Prof. Dr. Uzol'dan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Seminer

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzol tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde "Aerospace Propulsion Systems" semineri gerçekleşti.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzol tarafından Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde "Aerospace Propulsion Systems" semineri gerçekleşti.



GAÜN Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, "Ülkemizde global bazda ihraç ülkeleriyle ticaret, teknoloji ve tüm alanlarda rekabet edebilecek güce sahip olmak istiyorsak, gençler bu görev sizlere düşüyor. Çünkü bu ülkenin dinamikleri sizsiniz" dedi.



Prof. Dr. Bedir, "Bizim görevimiz, bu güçleri bir potansiyel enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürebilmektir. Sizin enerjinizi bir formdan başka bir forma rahat geçebilir duruma getirebilmek. Sizi günümüz teknolojisine uygun hale getirebilecek altyapılarla donatabilmek, bu altyapıya uygun halde yetiştirebilmeyi başarmanın kaygısı içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



İlk 500'e giren üniversitelerden farkımız yok



Geçtiğimiz günlerde GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ile birlikte dünyanın ilk 500'üne giren üniversiteleri, laboratuvarlarını ziyaret ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Bedir konuşmasının devamında şunları söyledi: "Bu üniversitelerin bizden hiç farkları yok. Aldıkları eğitimler, laboratuvarları genellikle bizimle aynı. Bir fark gördük; orada yetişen üniversite öğrencilerimiz daha bilinçli. Ülke politikası olarak o çocukları daha bilinçli hale getiriyorlar. Ülkenin yüz yıl sonraki planlarını o çocuklara daha duyarlı anlatıyorlar. Bizim görevimiz bu dedik. Bu çocukları bu ülkenin yüz yıl sonrasını planlayabilecek halde yetiştirelim, o altyapılarla donatalım. Bu nedenle bu tür seminerlere, bilgilendirme toplantılarına ve buna benzer tüm etkinliklere daha çok ağırlık verip, çocukları daha çok piyasayla veya bulundukları sektörlerle içli dışlı hale getirip aldıkları temel eğitimi de bunların üzerine inşa etmeye çalışıyoruz."



Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzol, öğrencilere İngilizce bir sunum yaparak, Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında kullanılan değişik tiplerdeki motor ve güç-itki üretim sistemleri tarihsel geçmişi, güncel ve gelecek çalışma alanları konusunda öğrencileri bilgilendirdi.



Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Melda Çarpınlıoğlu, vizyon 2023 strateji belgesinde Havacılık ve Savunma alanına verilen önem ve güncel gerçeklikler kapsamında Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü mezunlarına ülkemizin duyduğu ihtiyacı belirterek, başarılı mezunlar vermenin ancak kapsamlı, sürekli ve güncelden haberli bir eğitimle olabileceğini söyledi.



Seminerde, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzol'a hediye verdi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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