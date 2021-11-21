Üye Girişi
Prof. Dr. Vahit İlhan: "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz" - Son Dakika

Prof. Dr. Vahit İlhan: "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz"

21.11.2021 10:26

Prof. Dr. Vahit İlhan: "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz" ERÜ İletilişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Vahit İlhan: "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz"

ERÜ İletilişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahit İlhan:

"Televizyona artık ekran diyeceğiz"

"Televizyon akıllı telefon ve bilgisayarda bile yer alıyor artık"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi ERÜ İletilişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vahit İlhan, televizyondan geçmişten günümüze olan değişimi ile ilgili verdiği bilgilerde, televizyona artık ekran denileceğini söyleyerek, "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz" dedi.

"2000'li yıllardan sonra dijital çağa gelmiş olduk"

Televizyonun 1980'li yılların ardından radyoyu tahtından ederek evlerde yer almaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Vahit İlhan, "40'lı yıllardan sonra televizyonunun yeni yeni fuarlarda gösterildiğini görüyoruz. Sonra savaş devreye giriyor ve televizyonun yayılması, toplumsallaşması, vatandaşın bunu öğrenmesi ve yatırım yapması o süreçte aksıyor. Yani 1950 ve 1960'lı yıllar televizyonun tüm dünyada yaygınlaştığı süreçtir. 1960 ve 1980'li yıllar arası da artık televizyonun altın çağıdır. Çünkü artık insanlar televizyonu görmüştür evlerine almıştır ve çokta sevmiştir. Bu süreçte televizyon radyoyu tahtından etmiştir. Evlerin köşesinde artık radyo değil, televizyon olmuştur. 1980'li yıllardan sonra ise büyük oranda artık tematik kanallar ortaya çıkmaya başlamıştır. Avrupa'da ve ülkemizde içerisinde olmak üzere özel yayıncılık devreye girmeye başlamıştır. Çok seslilik devreye girmeye başlamıştır ama aynı zamanda eğlence merkezli yayınların çok fazla olduğu, bir sistemde devreye girmiştir. 2000'li yıllardan sonrasına baktığımızda da artık dijital bir çağa gelmiş oluyoruz. Devreye internet girmiştir ve aynı zamanda internet tabanlı yayıncılığın ön plana çıktığı bir süreçtir" dedi.

"Televizyona artık ekran diyeceğiz"

İlhan, televizyonun neredeyse bütün dijital materyallerde yer aldığını ve artık televizyon yerine ekran denilebileceğini söyleyerek, "Yaşadığımız süreçte de artık internet televizyonun içerisinde, televizyonun da internetin içerisinde olduğu bir sistem yaşıyoruz ve farklı izleyici pratiklerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Geldiğimiz noktada artık dijital bir çağdan ve onun içerisindeki televizyondan bahsediyoruz. Aslında artık televizyon demeyeceğiz, ekran diyeceğiz. Çünkü ekran her yerde yer alıyor. Yani televizyon dediğimiz şey, akıllı telefonlarda, bilgisayarlarda yer alıyor. İleride belki televizyonun ismi dahi değişebilir. Yeni bir iletişim teknolojisi, mecrası devreye girdiği zaman diğeri tamamen devreden çıkmaz. Yani televizyon, radyoyu tahtından etmiştir ama radyo kaybolmamıştır. Yani 1920'li yıllardan itibaren hayatımızda vardır. Şimdi de hala var. Sürüş zamanlarımızda arabalarımızda kullanıyoruz. Televizyon izleyemeyeceğimize göre radyo dinliyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Sinema ortadan kalkmamıştır. Yani o yüzden televizyon devre dışı kalacak gibi bir şeyden asla bahsetmiyoruz. Ancak dijital ortamların iç içe geçmesi, yöndeşmesi sonrasında bu içerikleri her yerde bulabileceğiz. Kaçırılan dizileri vatandaşlar internetten izliyorlar. Bildiğimiz klasik yayın akışları artık devreden çıkacak. Artık herkes ilgisini alakasına göre içerikleri bilgisayardan seçer gibi izliyor. Yani canlı yayınlar haricindeki bütün yayınlar bu noktaya gelecek. Belki de ilerde tüm içerikler bizim için hazır bekleyecek ve biz istediğimizi seçeceğiz ki şu anda yaşadığımız kısmi ortam bu şekilde ama bu durum ilerde daha çok yaygınlaşacak. Daha da ilerisinde sizin ilgi alanınıza göre akışlar oluşturulacak ve biz onları paket olarak değerlendireceğiz. Çünkü bu dünyanın içerisinden izleyicinin çıkma imkanı yok. Yani ilgi alanı otomotiv olabilir ama onunla ilgili o kadar çok yayın var ki veya müzikle ilgili de birçok program var" ifadelerini kullandı.

"Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz"

Televizyonun insanları ilgi ve alakasına göre alanlara yönlendireceği bir dünyaya doğru ilerlendiğini söyleyen Vahit İlhan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yani şu anda dijital platformlardaki ulusal ve uluslararası dizilerin hepsini takip etme imkanımız yok. İlgi alakanıza göre sizi diziye yönlendirecek. Böyle bir dünyaya doğru ilerliyoruz. Televizyon sadece biçim değiştirecek, yoksa dizi aynı dizi, programlar aynı programlar. İnternet televizyonun içerisine girmiş durumda, televizyonda internet dünyasının içerisine girmiş durumda. Bu sistem evrilerek devam edecek ve izleyici bu deneyimi ile birlikte hem izleyici değişecek hem de bu sistem değişecek. Ancak bu türlerin değişeceği anlamına gelmiyor. Korku yine korku olacak. Sadece izleme mecralarımız ve pratiklerimiz değişecek. Biz yine bize sunulanı izleyeceğiz, İçeriye fazla müdahale edemeden ve bizi yine reklamlar yönlendirecek. Reklamlar yine hayatımızda olacak. Yani belki ilerde ekstra paralar vererek, reklamlardan arındırılmış bir ekran bizimle buluşacak ama onun haricinde televizyon dediğimiz şey ve içerikler değimiz şeyler bize bazı yaşamları göstermek ve yönlendirmek noktasında hala mahir olacak ve bizim dünyamızı şekillendirmeye devam edecek."

Prof. Dr. Vahit İlhan: Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz
Prof. Dr. Vahit İlhan: Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz
Prof. Dr. Vahit İlhan: Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz
Prof. Dr. Vahit İlhan: Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz

İnternet, Erciyes, Sinema, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Vahit İlhan: 'Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak 10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu 10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor 07:41 Müslüme'nin ölümünde aile fertlerinin sorgusu iki gündür sürüyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Korona nedeniyle sadece 66 sınıfımız kapalı olacak
10:27 Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu
09:21 Diyarbakır'da camdan bakanlar gökyüzünü göremedi! Yoğun sis tüm şehri kapladı
09:19 Alacak verecek kavgasında 4 yerinden bıçaklandı! Sağlık ekiplerine direnen genç: Dikişten korkarım, ölmek istiyorum
09:16 Meteoroloji'den uyarı geldi! Marmara Bölgesi için: Sis ve pus olayı bekleniyor
09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim
09:13 Eğlence sonrası silahlı saldırı! Kurşun yağmuruna tutulan genç, yaşamını yitirdi
09:11 Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı
09:07 45 dakikası 10 bin liraya uçak kaldırıyorlar! ABD'li şirketten gökyüzünde cinsel ilişkiye girmek isteyenlere özel hizmet
09:04 Genç hemşirenin korkunç sonu! Ormanlık alanda koşarken çiftçinin tecavüzüne uğrayıp öldürüldü
Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti         
10:30
Doğal kolajen deposu harika besinler! Düzenli yediğinizde hemen cilde yansıyor Doğal kolajen deposu harika besinler! Düzenli yediğinizde hemen cilde yansıyor         
10:28
Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim         
09:15
Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı         
23:32
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?         
15:32
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 10:34:18. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Vahit İlhan: "Televizyonda yönlendirme dünyasına doğru ilerliyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement