Prof. Dr. Vedat Bigin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı
Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin Atandı
Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
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