Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Vedat Bigin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı

Prof. Dr. Vedat Bigin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Vedat Bigin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na atandı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı, büyükelçilik ve general atamaları ile hakim ve savcı atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:45 

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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