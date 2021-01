Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin durumunun düne göre iyi olduğunu söyledi.

Ulus'taki Liv Hospital'da tedavi gören Norveçli sağ bekin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Kaya, "Dün gece 12.00 civarında hastanemize geldi. Bir gözde daha fazla olmak üzere her iki gözde yaralanma söz konusu. Gerekli tetkikleri yaptık. Ben, plastik cerrah arkadaşım ve göz ekibiyle girerek müdahalemizi yaptık. Şu an odasında ve durumu düne göre oldukça iyi. Şu anda medikal tedavi uygulanıyor. Tekrar bir müdahale gerekecektir. Şu an tam karar vermedik. Yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız ama böyle bir planlama söz konusu." diye konuştu.

Vedat Kaya, 29 yaşındaki oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını aktararak, "Oluşan termal, kimyasal bir travma var. Mutlaka ilk etapta olumsuz etkilenme söz konusu. Önemli olan finalde nereye varacağı. Onunla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Bütün tetkikleri yapıldı. Düne göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Tedavi sürecini önceden kestirmek zor"

Vedat Kaya, Omar Elabdellaoui'ye uygulanacak tedavi sürecinin önceden kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Futbola dönüş süreciyle ilgili bir şey söylemeniz zor olacağını aktaran Vedat Kaya, "Önümüzdeki süreçte yapılacak işlemler ve medikal tedaviyle daha iyi duruma geleceğini umuyoruz. Tedavi sürecini önceden kestirmek zor. Burası, göz bakımından Türkiye'deki en iyi ekipmana sahip hastane. Bu tür vakalara daha önce de müdahale ettik. Her türlü imkana sahibiz. Bu tür yaralanmalarda müdahaleler gerekebilir. En iyi şartlarda yapma imkanına sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

Elabdellaoui'nin görme yetisiyle ilgili Kaya, "Görme yetisi var ancak ilerleyen dönemde nasıl ola cağıyla ilgili bir şey söylemek çok bağlayıcı olur. Görme yetisiyle ilgili yüzdelik oran söylemek istemem. Basit bir leke yüzünden görme çok değişebilir. Ertesi gün o leke temizlenirse görme artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Kaya, kalıcı hasar olup olmadığının sorulması üzerine, "Temizlik işlemi yaptık, yüzeydeki materyalleri temizledik. Tıbben gereken işlemlerin hepsi yapıldı. Bu bile bir gün içinde çok büyük fark yarattı. Şimdi restorasyonla ilgili işlemleri adım adım planlıyoruz." şeklinde konuştu.