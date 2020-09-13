Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz - Son Dakika

Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz, System.String[]

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yurt dışında geliştirilen koronavirüs aşısının bir ve ikinci faz çalışmalarının tamamlandığını, üçüncü faz çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin de yer alabileceğini söyledi. Önümüzdeki kasım, aralık ayından itibaren aşıların insanlar üzerindeki etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın,  "Bu insanlar aşılar yapıldıktan sonra 1-2 yıl değerlendirilip takip edilecek. Böylece aşının etkinliği konusunda, antikor düzeylerinin ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olunacak" dedi.

Koronavirüsün yaklaşık 6 aydır tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de gündeminde olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yalçın, hastalığın yaz aylarında yayılma riskinin daha da azalmasını beklediklerini, fakat beklenen düzeye inmediğini aktardı. Bundan sonra da özellikle solunum yolu enfeksiyonunun yoğun yaşandığı sonbahar ile birlikte vakaların artmasının beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Yalçın, "Tabii ki insanlar sonbahar ile birlikte kapanacak, okulların açılma durumu da var. Bu hastalığın biraz da uzaması riski çok, çünkü dünyada bu tür pandeminin kısa sürede bitmesi söz konusu olamıyor. Toplumun yüzde 80'i, hastalığı herhangi bir yakınma olmadan, hafif bulgularla geçiriyor. Yüzde 15'inin hastaneye yatması gerekiyor. Yüzde 5'i de hastaneye yatıp gerektiğinde entübe olan olgular" dedi.

'TOPLUMUN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ BU HASTALIĞA YAKALANACAK 'Hastalığın geçiriliyor olmasının en büyük etkeninin uygun tedavi ve güçlü ajanlara bağlı olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yalçın, "Yeni ajanlar üzerinde de duruluyor. Güçlü ilaçlar da var. Bu ilaçlarla ilgili başarı oranları oldukça yüksek. Şu anda kullanılan klorokin, favipravir, remdesivir gibi ilaçlar var. Bunlar tedavi şansı yüksek ajanlar ama yeni antiviraller üzerinde de çalışılıyor. Toplumun önemli bir bölümü bu hastalığı geçirecek" diye konuştu.Prof. Dr. Yalçın, bu hastalığı hafif geçirme oranının daha yüksek olduğunu belirterek, "65 ve üzeri yaştaki kronik bir akciğer, kalp, karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, obezite ya da bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalığı olanlar ya da tümörü veya kanseri olanlar, hastalık risk derecelendirmesi yaparsak biraz daha ağır geçirme ihtimalleri söz konusu. O nedenle bunlar çok daha öncelikli bireyler. Bu bireylere 13 değerlikli pnömokok aşısını, iki ay sonra da 23 değerlikli bir aşıyı temin etmelerini, grip mevsimi geldiğinde de grip aşısını yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.'AŞIDA FAZ ÜÇ AŞAMASINA GELİNDİ' Şu anda dünyada 142 merkezde değişik aşı çalışmalarının sürdürüldüğünü açıklayan Prof. Dr. Yalçın, şöyle konuştu: "Bu çalışmalarda ilk iki faz yapıldı. Yani laboratuvar deneyleri ve hayvan deneyleri tamamlandı. Faz üç aşamasına gelindi. İnsanlar üzerinde plasebo kontrollü çalışmalar gerçekleştirilecek. Muhtemelen bunların çok merkezli gerçekleştirilmesi durumu var. Merkezimiz de aşı çalışmaları içinde yer alabilecek bir merkez olabilir. Birkaç aşı, örneğin kızamık ya da başka virüslerden çalışılan değişik aşılar üzerinde çalışmalar sürdürülüyor. Bunlar da muhtemelen tek ya da ikinci bir doz olabilir. Önümüzdeki kasım, aralık ayından itibaren aşıların insanlar üzerindeki etkinliğine yönelik çalışmalar yapılacak. Bu insanlar aşılar yapıldıktan sonra 1-2 yıl değerlendirilip takip edilecek. Böylece aşının etkinliği konusunda, antikor düzeylerinin ne olduğu konusunda bir fikir sahibi olunacak."'AŞI ERİŞKİN VE RİSKLİ GRUPLARA UYGULANACAK'Araştırması yapılan aşıların riskli gruplara ve erişkin yaş grubu herkes için uygulanabileceğinin öngörüleri içinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Yalçın, bu hastalığı toplumun büyük kısmının hafif geçireceğini, ama aşıların uzun vadede çok daha güvenilir olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yalçın, etkinliği beklenen düzeylerde olduğu takdirde toplumun hastalıkla karşılaşmadan bir şekilde bağışık olmasının aşılar yoluyla sağlanacağını aktardı. Dünyada birçok enfeksiyon hastalığının dünyanın gündeminden silindiğini kaydeden Prof. Dr. Yalçın, muhtemelen bu etkin aşılar sayesinde bu hastalıkla ilgili ciddi bir şekilde yol alınacağını belirtti. 'AŞI GRUBU ÇALIŞMASI İÇİNDE YER ALMA ŞANSIMIZ OLABİLİR'Prof. Dr. Yalçın, "Benim bildiğim kadarıyla ilk verilerde, mesela bir aşı grubu çalışması içersinde yer alma şansımız olabilir. Sanırım çok merkezli çalışmalar olacak diyebilirim. Birkaç koldan bu çalışmalar yapılacaktır. Tabii bu dünya çapında değişik ülke verilerinin de toparlanması gerekecektir. Uygun olursa belli bir takvim içersinde aralık ayı itibarıyla olabilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi, Enfeksiyon Bölümü, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu kurtuldu, dışarı çıkmayan baba öldü Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi ABD merkezli Bloomberg'den çarpıcı Türkiye-Fransa analizi: Macron ya çıtayı yükseltmeli ya da susmalı Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü         
12:32
Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor         
11:35
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü         
10:04
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü         
02:49
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 17:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Yalçın: Aşıların üçüncü faz çalışmaları içinde yer alabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei