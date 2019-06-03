Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Türkiye'de büyüme yaşanan tek sektör tarım
Son Dakika Dünya Haber

Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Türkiye'de büyüme yaşanan tek sektör tarım

17 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0.95 seviyesinde gerçekleşti. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe için yorumladı.

Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Türkiye'de büyüme yaşanan tek sektör tarım, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0.95 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 18.71 seviyesine geldi. Geçtiğimiz aylara göre enflasyon seviyesinde düşüş gözlemlendi.

Bununla beraber geçen hafta yine TÜİK tarafından verilen büyüme oranları Türkiye ekonomisinin hala küçülme döneminde olduğunu gösteriyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:38 
Euronews, Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı ABD'de denizde yüzen genç kız, köpek balığının saldırısına uğradı Hollanda'da kayıp mülteci çocuk skandalı: Yüzlercesinin akıbeti bilinmiyor Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 19:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Türkiye'de büyüme yaşanan tek sektör tarım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]