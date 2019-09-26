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Prof. dr. yalçın: kılavuzunuz bilim ve evrensel değerler olmalı

33 dakika önce

Nişantaşı Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı.

Prof. dr. yalçın: kılavuzunuz bilim ve evrensel değerler olmalı, System.String[]
Nişantaşı Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni büyük bir coşkuyla kutlandı. 4 bin 500 yeni mezununun geleceğe uğurlayan üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, öğrencilere "Kılavuzunuz bilim ve evrensel değerler olmalı" diye seslendi.

Nişantaşı Üniversitesi binlerce öğrencisini Vadi Açıkhava'da gerçekleştirdiği törenle geleceğe uğurladı. Öğrencilerin, öğretim üyelerinin, öğrenci velilerinin yanı sıra birçok sektör temsilcisinin katıldığı tören, Simge Sağın konseri ile taçlandı. Mezuniyet sevincini büyük bir coşkuyla yaşadığını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Hayatınız boyunca kılavuzunuz, bilim ve evrensel değerler olacaktır. Farklı düşünce ve görüşlere açık olmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Bundan sonraki yaşamlarınızda daima çevreye duyarlı, daima sosyal sorumluluk sahibi, daima nitelikli, iyi insanlar olarak Nişantaşı Üniversitesi diplomasının marka değerine yeni değerler katacaksınız" diye konuştu.

"CUMHURİYETİMİZİN BEKÇİLERİSİNİZ"

Prof. Dr. Yalçın, konuşmasının devamında, "Cumhuriyetimizin bekçilerisiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, mensubu olduğunuz topluma, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığınız; insanlığa, ailenize ve kendinize olan sevgi ve saygınız hiç eksilmesin. Size güvenimiz, size inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın konuşmasının ardından derece yapmış öğrenciler sahneye davet edilerek ödülleri takdim edildi.

DÖNEM BİRİNCİSİ: CAM KEMİK HASTASI MİNE GÜRLEYEN

Ödül töreninin sonunda üniversiteyi dönem birincisi olarak tamamlayan Mine Gürleyen'in açıklanması ile birlikte tüm mezun öğrenciler ve veliler Gürleyen'i ayakta alkışladı. Doğuştan cam kemik hastası olarak hayata gelen Gürleyen, konuşmasında katılımcılara hastalığından dolayı üniversiteye başlayana kadar eğitim hayatında yaşamış olduğu zorluklardan bahsetti. Mine'nin hikayesi misafirleri derinden etkiledi birçok misafir gözyaşlarına hakim olamadı.

Gürleyen, "Hayatta ne yaşarsanız yaşayın, mutlaka inanın. İnanmaktan asla vazgeçmeyin. Kendinize ve hayallerinize inanın" dedi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin mezuniyet andını okuması ve keplerini coşkuyla havaya fırlatmasıyla sona erdi.


Nişantaşı Üniversitesi, Simge Sağın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:49 Kaynak: DHA
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