Prof. Dr. Yaman, "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" bilim insanı listesinde yer aldı - Son Dakika

Fırat Üniversitesi (FÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" bilim insanı listesinde yer buldu.

Turkishtime dergisi tarafından Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve TÜBA asli üyesi Prof. Dr. Adil Denizli başkanlığında gerçekleştirilen "Kimya Bilimine Yön Veren 100 Türk" bilim insanı araştırma kitabının sonuçları yayınlandı.

SANKO Holding ve SÜPER FİLM sponsorluğunda hazırlanan araştırma kitabında, kimyanın beş ana bilim dalındaki Türk bilim insanları, araştırmalarının aldığı atıf sayısını gösteren ve evrensel kabul gören en yüksek H-İndeksi değerinin yanı sıra araştırma konularının güncelliği, bilime ve uluslararası işbirliğine katkıları ile aldıkları ödüller ve patentlere göre değerlendirildi.

Doğudaki üniversitelerden Van, Erzurum, Malatya ve Elazığ'dan birer öğretim üyesinin listeye girdiği araştırmanın birinci sırasında Prof. Dr. Aziz Sancar yer aldı.

Listede 71. sırada yer alan Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yaman, yayınlanan araştırma kitabının yeni nesil bilim insanları için ilham veren bir kaynak olmasının yanı sıra kimya endüstrisi ile kimya bilimi arasında bir köprü oluşturulmasını hedeflediğini belirtti.

Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan başarılı Türk bilim insanlarını aynı çatı altında buluşturan araştırma kitabında, kimya alanındaki başaralı bilim insanlarının başarı öykülerinin, araştırma alanlarının, bilime ve insanlığa katkılarının ayrıntılı olarak anlatıldığını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:

"Özverili bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan araştırma kitabı, akademik hayatını kimya ve kimya mühendisliğine adamış birbirinden değerli bilim insanları tek tek araştırılarak hummalı bir çalışma ile hazırlanmıştır. Listeye girmekten büyük bir mutluluk ve onur duydum. Bu gibi başarılar yılların birikimi sonucu mümkün olmaktadır. Bilimsel çıktı olan yayın faaliyetlerinin yanı sıra gerek insanlığa gerekse ülkemizin yetişmiş insan gücüne katkı sağlayan 13 doktora ve 30 yüksek lisans öğrencisine danışmanlık yaptım. Bu bilim insanlarından 8'i profesör olup uluslararası düzeyde bilimsel işbirliklerine devam etmektedirler."

Bilim dünyasına katkı sunmak adına üniversite bünyesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiğini aktaran Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası düzeyde başlattığım ve 2022'de 4. düzenleyeceğimiz 'International Congress on Analytical and Bioanalytical Chemistry' ile yine bu yıl 3. düzenleyeceğimiz 'International Conference on Preventive Medicine' aktivitelerinde ülkemiz merkezli özde güncel sunumların yaparak yine başta genç araştırmacılarımız olmak üzere evrensel bilime ve insanlığın refah düzeyinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bütün bu birikimlerin ticari olarak önemli ürünlere dönüşeceği ve ülkemizi stratejik açıdan güçlendireceği sentezler yapıp, yetişmiş insan gücünün nihai hedeflerini yakalamak istiyoruz."