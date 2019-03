Prof. Dr. Yaşargil'e "Fahri Profesör" Unvanı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Senatosunca dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e "fahri profesör" unvanı tevdi edildi.

Vali Özdemir Çakacak, üniversite yerleşkesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende, Yaşargil'in dünyada tıp tarihini değiştiren 50 hekimden biri kabul edildiğini söyledi.



Türk milletinin tarih yazdığını belirten Çakacak, "Bizler görkemli bir tarihin yanında, ihtişamlı bir uygarlığa da sahibiz. Dünyanın ulaştığı bugünkü medeniyet seviyesinde, İbni Sinaların, Farabilerin, Mimar Sinanların, Piri Reislerin, Katip Çelebilerin, Akşemseddinlerin, Fuat Sezginlerin, Aziz Sancarların ve Gazi Yaşargillerin büyük katkısı vardır." dedi.



Çakacak, 2013'ten bu yana Türkiye'de bulunan, tüm bilimsel birikimi ve tecrübesini ülkenin yeni kuşaklarına aktarmayı sürdüren Yaşargil için söylenecek her söz, edilecek her iltifatın yetersiz kalacağını dile getirdi.



Yaşargil'in, başarılarla dolu hayatı başlı başına ders olarak okutulsa bile hakkıyla anlatılıp tanıtılamayacağını kaydeden Çakacak, "Dünya tıp tarihine yaptığı katkılar sebebiyle ülkemizi uluslararası arenada en güzel ve en örnek şekliyle temsilinden dolayı değerli bilim insanımız Prof. Dr. Yaşargil'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Gazi Yaşargil ise tarihi ve mutlu bir gün yaşadığını söyledi.



Milletlerin, tarihini ne kadar takdir ederse ileriyi o kadar iyi göreceğini belirten Yaşargil, şöyle konuştu:



"Bunu Türkiye'de görüyorum. Eskiye ilgi var. Kitaplar, yazılar çıkıyor. Bu çok önemli. Tarihimizi iyi bilmemiz gerek. 65 yıldır beynin yapısı ve hastalıklarıyla uğraşıyorum. İnsan beyni muazzam bir olay. Eşim İngiliz, bütün insanlığa canıyla bağlı. Bana yardımı sonsuz. Dünyada hiçbir iş, yaratıcılık kadınsız olmuyor. Analardan kan aldık, süt aldık, her şeyi analardan aldık. Dünya analar olmadan işlemez."



Daha sonra, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş tarafından Yaşargil'e cübbe giydirilip "fahri profesörlük" beratı verildi.



Törene, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, kamu kurumlarının müdürleri, öğrenciler ve sağlık çalışanları katıldı.

