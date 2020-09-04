Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz" - Son Dakika

Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz"

Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz" Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, korona virüs salgınının 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başlarında bitebileceğini belirtti

"Vücut kitle endeksi 30 veya 35'in üzerinde olanlar dikkat"

"Olası vaka sayısı pozitif vakaların 3-4 katı seviyesinde"

ADANA - Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili olarak, "Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana'da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz" dedi.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nin davetlisi olarak spor muhabirlerine yeni sezon öncesi korona virüsten korunmanın yollarını anlatıp soruları yanıtladı.

Adana'da vaka artışlarının geçen aylara göre çok daha fazla olduğunu söyleyen Taşova, "Covid-19'da Türkiye'nin durumuna göre Adana pek de farklı değil. Vakalar arttı ve artmaya devam ediyor. Şimdi ki artış o ilk dönemdeki artıştan daha fazla. Esas şimdi artışlar başladı. Bizim korktuğumuz en önemli nokta Eylül ve Ekim aylarında artış olması. Adana için bakıldığında ise birçok insan yaz mevsiminde yayla veya yazlıkta kendilerini izole etti. O gruplarda tekrardan kente gelmeye başladığı zaman vakalarda artışların daha da artması söz konusu olacak" diye konuştu.

"Dünya grip aşısının peşinde"

Bu sene grip aşısı üretiminin tüketime yetip yetmeyeceği konusunda bir takım kaygılar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Yıllık olarak yapılan grip aşısının insanlara yapılıp virüsün bir kısmını bertaraf etmek istiyoruz açıkçası. Özellikle altta hastalığı yatan kişilerin ve 65 yaş üstü kişilerin zatürre aşısını yaptırmaları önemli. Dünya grip aşısının peşinde. Bu sene belki de hiç olmadığı kadar kişi aşılanacak. Grip aşısının üretimin tüketime yetip yetmeyeceği konusunda bir takım kaygılarda var. Sağlık Bakanlığı'nın da çalışması bu yönde devam ediyor. Özellikle öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, polislerin ve devlet erkanının aşılanması yoluna gidilecek. Öncelikli ama sağlık çalışanları hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"İlacı verip eve gönderiyoruz"

Adana'daki hastanelerin doluluk oranlarının normal seviyelerde olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şunları kaydetti:

"Yeni yerler açıldı. İlk başta yapılıp sonra kapatılan yerler oldu ama şimdi yenileri açıldı. Bizim kendi hastanemizde de açılacak yerler olacak. Geçen hafta yüzde 75 civarında bir yoğun bakım yatak doluluk oranı vardı. Tekrardan yoğun bakım yatak sayısında revize oldu. Şuan yetiyoruz çünkü bir de artık eskisi gibi değil. İlk başlarda ne olduğunu bilmediğimiz için illa ki hastanede tedavi sürüyordu ancak şimdi ilacı verip eve gönderiyoruz ve aile hekimleri izliyor."

"Bitiş tarihi 2022'yi bulabilir"

Korona virüs salgınının 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başlarında bitebileceğini öngören Taşova, "Bir pandemi başlar ve birden düşmez. Bu pandemi yavaş yavaş düşecektir. Aşı yada hastalıkla yüzde 60-70 kişi bunu alırsa yayılım hızı yavaşlıyor. Kişide antikor oluşması lazım. Bu virüs küçük küçük mutasyona uğruyor tabi. Hatta İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan kişiler arasında farklılık olduğu söylendi ancak onlar büyük mutasyonlar değil. Grip virüsü daha fazla mutasyona uğruyor ve o nedenle her sene aşı oluyoruz. Bu mutasyonlara bütün virüsler uğrar. Büyük mutasyonlar sonunda ya virüs tamamen kendisini yok eder yada daha güçlü şekilde çıkar. Oda bir yaşam savaşı seviyor" dedi.

Vücut kitle endeksine de dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, "Son 15 günde işin rengi değişti. Hipertansiyonu olanlar ve vücut kitle endeksi 30 veya 35'in üzerinde olanlar daha sıkıntılı oluyor" açıklamasını yaptı.

"İkiye katlanırsa okul açılmaz"

Okulların yüz yüze eğitime açılış tarihinin de vaka sayılarıyla orantılı olduğunu belirten Taşova, "Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana'da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

Hastanede yatan kişilerin refakatçilerinin de çok büyük tehdit oluşturduğunu anlatan Taşova, "Bu refakatçiler gün içerisinde bir odadan diğerine girebiliyor. Dışarıda dolaşıyorlar ve sonra hastanın yanına geliyor. Bizim böyle bir hastamıza kendi refakatçisinden vaka geçti. Refakatçiler çok sık değişiyor, haklılar ama gerekli eğitimin yapılarak hastalarının başında durması gerekiyor" diye konuştu.

"Bütün vakalar sisteme giriliyor"

Bazı kesimlerin Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı rakamlara inanmadığını ancak bakanlığın verilerinin kesin hastalar olduğunu anlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Olası vakalar var ve çok takip ettiğimiz. Bütün dünyada da aynı şekilde bu. Pozitifin, 3-4 katı olası vaka takip ediliyor. Bunların bir kısmı eve gönderiliyor çok az kısmı da yoğun bakımda. Biz bütün vakaları en ufak şekilde bile bakanlığın oluşturduğu sisteme giriyoruz. Hangi veriyi nasıl açıklayacakları tabi ki onların takdiri" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Prof. Dr. Yeşim Taşova'ya plaket taktim etti.

Prof. Dr. Yeşim Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz

Sağlık Bakanlığı, Yeşim Taşova, Taşova, Adana, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 08:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Yeşim Taşova: 'Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz' - Son Dakika

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