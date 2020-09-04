Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz" - Son Dakika

Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Yeşim Taşova:

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili olarak, "Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana'da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz" dedi.

Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin davetlisi olarak spor muhabirlerine yeni sezon öncesi korona virüsten korunmanın yollarını anlatıp soruları yanıtladı.

Adana'da vaka artışlarının geçen aylara göre çok daha fazla olduğunu söyleyen Taşova, "Covid-19'da Türkiye'nin durumuna göre Adana pek de farklı değil. Vakalar arttı ve artmaya devam ediyor. Şimdi ki artış o ilk dönemdeki artıştan daha fazla. Esas şimdi artışlar başladı. Bizim korktuğumuz en önemli nokta Eylül ve Ekim aylarında artış olması. Adana için bakıldığında ise birçok insan yaz mevsiminde yayla veya yazlıkta kendilerini izole etti. O gruplarda tekrardan kente gelmeye başladığı zaman vakalarda artışların daha da artması söz konusu olacak" diye konuştu.

"DÜNYA GRİP AŞISININ PEŞİNDE"

Bu sene grip aşısı üretiminin tüketime yetip yetmeyeceği konusunda bir takım kaygılar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Yıllık olarak yapılan grip aşısının insanlara yapılıp virüsün bir kısmını bertaraf etmek istiyoruz açıkçası. Özellikle altta hastalığı yatan kişilerin ve 65 yaş üstü kişilerin zatürre aşısını yaptırmaları önemli. Dünya grip aşısının peşinde. Bu sene belki de hiç olmadığı kadar kişi aşılanacak. Grip aşısının üretimin tüketime yetip yetmeyeceği konusunda bir takım kaygılarda var. Sağlık Bakanlığı'nın da çalışması bu yönde devam ediyor. Özellikle öncelikli olarak sağlık çalışanlarının, polislerin ve devlet erkanının aşılanması yoluna gidilecek. Öncelikli ama sağlık çalışanları hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

"İLACI VERİP EVE GÖNDERİYORUZ"

Adana'daki hastanelerin doluluk oranlarının normal seviyelerde olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şunları kaydetti:

"Yeni yerler açıldı. İlk başta yapılıp sonra kapatılan yerler oldu ama şimdi yenileri açıldı. Bizim kendi hastanemizde de açılacak yerler olacak. Geçen hafta yüzde 75 civarında bir yoğun bakım yatak doluluk oranı vardı. Tekrardan yoğun bakım yatak sayısında revize oldu. Şuan yetiyoruz çünkü bir de artık eskisi gibi değil. İlk başlarda ne olduğunu bilmediğimiz için illa ki hastanede tedavi sürüyordu ancak şimdi ilacı verip eve gönderiyoruz ve aile hekimleri izliyor."

"BİTİŞ TARİHİ 2022'Yİ BULABİLİR"

Korona virüs salgınının 2021 yılının sonu veya 2022 yılının başlarında bitebileceğini öngören Taşova, "Bir pandemi başlar ve birden düşmez. Bu pandemi yavaş yavaş düşecektir. Aşı yada hastalıkla yüzde 60-70 kişi bunu alırsa yayılım hızı yavaşlıyor. Kişide antikor oluşması lazım. Bu virüs küçük küçük mutasyona uğruyor tabi. Hatta İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan kişiler arasında farklılık olduğu söylendi ancak onlar büyük mutasyonlar değil. Grip virüsü daha fazla mutasyona uğruyor ve o nedenle her sene aşı oluyoruz. Bu mutasyonlara bütün virüsler uğrar. Büyük mutasyonlar sonunda ya virüs tamamen kendisini yok eder yada daha güçlü şekilde çıkar. Oda bir yaşam savaşı seviyor" dedi.

Vücut kitle endeksine de dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, "Son 15 günde işin rengi değişti. Hipertansiyonu olanlar ve vücut kitle endeksi 30 veya 35'in üzerinde olanlar daha sıkıntılı oluyor" açıklamasını yaptı.

"İKİYE KATLANIRSA OKUL AÇILMAZ"

Okulların yüz yüze eğitime açılış tarihinin de vaka sayılarıyla orantılı olduğunu belirten Taşova, "Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana'da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz" şeklinde konuştu.

Hastanede yatan kişilerin refakatçilerinin de çok büyük tehdit oluşturduğunu anlatan Taşova, "Bu refakatçiler gün içerisinde bir odadan diğerine girebiliyor. Dışarıda dolaşıyorlar ve sonra hastanın yanına geliyor. Bizim böyle bir hastamıza kendi refakatçisinden vaka geçti. Refakatçiler çok sık değişiyor, haklılar ama gerekli eğitimin yapılarak hastalarının başında durması gerekiyor" diye konuştu.

"BÜTÜN VAKALAR SİSTEME GİRİLİYOR"

Bazı kesimlerin Sağlık Bakanlığı'nın her gün yayınladığı rakamlara inanmadığını ancak bakanlığın verilerinin kesin hastalar olduğunu anlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Olası vakalar var ve çok takip ettiğimiz. Bütün dünyada da aynı şekilde bu. Pozitifin, 3-4 katı olası vaka takip ediliyor. Bunların bir kısmı eve gönderiliyor çok az kısmı da yoğun bakımda. Biz bütün vakaları en ufak şekilde bile bakanlığın oluşturduğu sisteme giriyoruz. Hangi veriyi nasıl açıklayacakları tabi ki onların takdiri" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, Prof. Dr. Yeşim Taşova'ya plaket taktim etti.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Sağlık Bakanlığı, Yeşim Taşova, Taşova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Yeşim Taşova: 'Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasında bağ şaşırttı Son Dakika! İTÜ mezunu Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Hakan Balta, Galatasaray idari heyetinde görev alacak Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Taksim'de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı 2020 yılı sıcaklık rekoruna doğru koşuyor; Hafta başından itibaren sıcaklıklar yeniden artacak 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada
Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz         
12:53
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti Fatih Terim'in doğum gününde Selçuk İnan'ın teknik heyetteki görüntüsü dikkat çekti         
12:28
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Ankara'ya virüs kırsaldan ve kumsaldan geldi         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı 15'inci sezonuyla ekrana gelecek olan Arka Sokaklar, en uzun soluklu dizi rekorunu kırdı         
11:01
Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı Yaşlı adam döviz bürosuna 100 bin TL'lik sahte altın sattı         
10:46
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz, oğlu Kemal'a benzetildi         
10:27
Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar Böyle dolandırıcılık görülmedi! Mermerleri sarı jelatinle sarıp, altın diye sattılar         
10:14
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı Siri'nin açığını bulan 2 genç, bin lira ödül kazandı         
10:03
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti Mert Hakan Yandaş'ın Macaristan maçındaki performansı tepki çekti         
08:55
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak Altın ve gümüş için devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak         
08:13
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı Kendi kıyafet koleksiyonun tanıtımı için mankenlik yapan Nebahat Çehre, fiziğiyle hayran bıraktı         
07:39
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü         
23:39
Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı         
23:01
Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti         
21:10
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi         
20:35
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2020 16:18:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Yeşim Taşova: "Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei