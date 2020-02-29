Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferans - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferans - Son Dakika

Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferans

6 saat önce

Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferansı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım verdi.

Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferans, System.String[]

Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferansı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım verdi. Konferansa; Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, akademisyenler ve katılımcılar katılarak dikkatlice izlediler.


Eskişehir Türk Ocağı 'Perşembe Sohbetleri' programının konuğu; 'Geleneğimizde Kandiller ve Regaip Kandili' başlıklı konferansı ile, ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım oldu. Prof. Dr. Mustafa Yıldırım konferansta yaptığı konuşmasında, "Kandiller, toplumun dini yaşaması için önemlidir. Halkımızın feraseti geniştir. Peygamberden sonra çıkan karışıklıklar müçtehitler tarafından tanzim edildi. Böylece topluma göre din algısı ve inşası kültürel etkileşimle ortaya konuldu. İbadetler, tartışmaların dışında bırakıldığından; Ebu Halife'nin yaklaşımı ve Maturidi'nin getirdikleri dini işlevsel hale getirdiğinden; halkımızın ferasetiyle yaptıkları din dairesi içinde olup, bunların en güzel örnekleridir. Bir işin hakikati başka, işlevliği başka. Dinin yaşaması, kültürle beraber olmasındadır. Örneğin: Örtünme emri geldikten sonra Hz. Peygamber, devrin modacılarını toplayıp bir stil ortaya koymadı. Kişilerin zevkine müdahale etmedi. Mevcut giyimi düzenledi. Burada şekilcilikten ziyade işlevsellik öne çıkıyor" dedi.


Dinin duygu boyutu canlı tutulmalı!


Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, "Dinin duygu boyutu canlı tutulmalı. İşlevsellik önemlidir. Ulemamız, kültürel hususlara dayanarak dinin daha güzel yaşanması için üç aylar ve kandiller uydurulmuş konulardandır ki; Allah onlardan razı olsun. Bu kültürü değiştirirseniz ahlaki değerler zarar görür. Kandiller gibi müstesna zamanların, aslında toplumun din dairesi içinde kalmalı. Toplumun örf, adet ve geleneğine uygun şekilde insanların dinlerini vicdani olarak yaşatmaları gerekir.


Dinin 'ÜÇ D' boyutu vardır!


Duygu, düşünce ve davranış; dinin birbirinden ayrılamayacak kavramlarıdır. Bu üç unsur birlikte olduğu zaman, dinin hayata yansıması daha gerçekçi olacaktır" dedi.


Konu ile ilgili sorulan sorular cevaplandırıldı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal; Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'a şükran beratı takdimi ile program sona erdi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Yıldırım, Kandil Dağı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınırdan bir acı haber daha geldi! 1 askerimiz şehit düştü
İdlib'de şimdiye kadarki en net görüntü! TSK bombalamaya devam ediyor Alex'in şehitler için paylaştığı mesajdaki detay gönülleri fethetti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib krizinin çözümü için Erdoğan-Putin görüşmesini işaret etti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 18:54:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Yıldırım'dan Eskişehir Türk Ocağı'nda 'Kandil' sohbeti konulu konferans - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]