Prof. Dr. Yıldırım: "Yüksek tansiyon tespit edilen hastalarda hayat stili değişikliğine ihtiyaç... - Son Dakika

Prof. Dr. Yıldırım: "Yüksek tansiyon tespit edilen hastalarda hayat stili değişikliğine ihtiyaç vardır"

KONYA - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yıldırım, yüksek tansiyonu olan hastaların hayat stili değişikliğine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Medova Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tekin Yıldırım, halk arasında yüksek tansiyon hastalığı denen ve tıp dilinde hipertansiyon olarak adlandırılan hastalığın yaygın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve çok sık olarak görüldüğünü söyledi. Toplumun çok az bir bölümünün yüksek tansiyon hastalığının farkında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekin Yıldırım, "Bu önemli sağlık problemi genellikle bir rutin hekim muayenesi esnasında ortaya çıkmaktadır. En önemli belirtileri; baş ağrısı, baş dönmesi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, çarpıntı gibi şikayetlerle bize gelmektedir. Bu durum tespit edildiğinde önemli olan bütün kan tetkikleri, kalp incelemeleri, böbrek hastalıklarıyla ilgili incelemelerin yapılması gereklidir. Eğer kan basıncı yüksekliği, hipertansiyon tedavi edilmediği takdirde ciddi kalp hastalıklarına, böbrek hastalıklarına, felce yol açmaktadır. Bu durum tespit edildiği zaman mutlaka hekim kontrolünde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra hastaların kan basıncı ile ilgili tedaviler eksiksiz olarak yapılmalıdır" dedi.

Hipertansiyonu olan hastaların ne yapması gerektiğine değinen Prof. Dr. Yıldırım, "Yüksek tansiyon tespit edilen hastalarımızda hayat stili değişikliğine ihtiyaç vardır. Bunlardan en önemlisi ideal vücut ağırlığına ulaşmaktır. Toplumda yaklaşık yüzde 65 oranında fazla kilo veya şişman diyebileceğimiz bir sağlık problemi vardır. Bu hastalarımız da mutlaka ideal kilo için kilo vermesi sağlanmalıdır. Yine ilave olarak yüksek tansiyonu olan hastalarımızda tuz alımı yüksektir. Mutlaka tuz kısıtlamasına gidilmelidir. Günlük tuz kısıtlaması 6 gram ile sınırlandırılmalıdır. Yüksek tansiyonu olan hastalarımızda mutlaka sebze ve meyve ağırlıklı beslenme önerilmelidir. Rafine şekerler, doymuş yağ asitlerinden zengin gıdalarla beslenme kısıtlanmalıdır. İlave olarak stres, yüksek tansiyonun önemli sebeplerinden bir tanesi olduğu için mutlaka strese sebep olan faktörler kontrol altına alınmalıdır" diye konuştu.