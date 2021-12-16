Üye Girişi
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor - Son Dakika

Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor

16.12.2021 10:16
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi.

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Özellikle uyku apnesi olanların Covid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık ve öksürükle görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, "Bu kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli" dedi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz, uyku yetersizliğinin Covid-19 üzerindeki etkisini değerlendirdi. Yılmaz, yetersiz uykunun Covid-19'a yakalanma riskini artırdığını söyledi. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sistemlerden birinin uyku düzeni olduğunu dile getiren Yılmaz, "İkinci yılını bitirdiğimiz bu periyotta biz de Covid-19 enfeksiyonunun uyku üzerine etkileriyle çok sayıda araştırma yaptık. Covid-19 pandemi sürecinde uyku düzeninde kesintiler oldu. Özellikle gece uykusunda bir sirkadiyen ritim, uyku bozuklukları meydana geldi. Evden çalışma ve evde kalmanın uykuya dalma ya da başlama saatini geciktirdi. Uyanma dönemini öteledi. Buna bağlı olarak görülen sirkadiyen ritim uyku bozukluklarının toplumda yaygın olarak yerleşti. Bu durum özellikle kadın, yaşlı, metropollerde yaşayanlarda ve öğrencilerde görüldü" diye konuştu.

UYKU BOZUKLUĞU OLANLARA 'AŞI' UYARISIProf. Dr. Yılmaz, uykuda solunum bozukluğu (uyku apnesi) ve horlaması olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun ölümcül sonuçlarının, normal popülasyona göre daha yüksek olduğunu kaydetti. Uyku bozukluğu olan bireylerin Covid-19'a yakalandıklarında yoğun bakım ihtiyacı duymaları ya da akciğer tutumlarına bağlı öksürük oluşmasıyla ilgili bilgiler oluştuğunu vurgulayan Yılmaz, "Uyku bozukluğu olan kişilerin aşılarını düzenli olması, maske ve mesafeye dikkat etmesi, hiçbir rahatsızlığı olmayanlara göre daha önemli çünkü istatiksel olarak uyku bozukluğu olan kişilerin Covid-19'a bağlı ölümcül komplikasyonlarının çok daha sık olduğunu gördük" dedi.'UYKUDA SALGILANAN HORMON BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR'Uykusuzluğun hastanede kalma süresini artırdığını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, "Pandemi sürecinde uyku süresinin azalması, miktarının ve kalitesinin bozulması; özellikle derin uyku ve gece uykusu sırasında devreye giren yara iyileşme sürecimizi ve bağışıklık sistemimizi düzene sokan bazı hormonların salgılanmasını bozuyor. Bunun sonucunda da olumsuz etkiler ortaya çıkıyor. Uykunun yara iyileşme sürecimizi hızlandırması bildiğimiz eski bilgiler. Daha önce bunun araştırması yapıldı. Yapılan pek çok çalışmada derin uyku ve gece uykusu sırasında salgılanan büyüme hormonunun yara iyileşmesine olumlu etkileri gözlemlendi. Daha sonraki süreç ise bu hormonun bağışıklık sistemini geliştirdiğini de gösterdi. Bu nedenle iyi uyuyamadığımız bu dönemlerde grip ve nezle oluyoruz. Bu durum hastanede kalma süresini de olumsuz etkiliyor. Yetersiz uyku süreçlerinde komplikasyona yakalanma ya da hastanelere kalma sürelerimiz bu nedenle uzun sürebiliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Hikmet Yılmaz, Koronavirüs, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
10:02 Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız
09:59 Bahar Candan'dan gündem olacak itiraf: Ünlü bir kadınla aşk yaşadım!
09:49 İstanbul'a ilk kar düştü! İç kesimlerde etkili olacak
09:45 Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti
09:37 Görüşmeler yeniden başladı! Muslera'nın yerine İrfan Can Eğribayat gelebilir
09:34 Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı!
09:23 Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu
09:21 Tuvaletini yaparken ayağı kayan adam, donmak üzereyken kurtarıldı: Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz
09:07 Son Dakika: Dolar 15 TL'yi geçti! 1 Dolar 15,28 TL
08:52 Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Dolar'ı nasıl etkileyecek?
8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi 8 bin TL'lik düzenek kurup ehliyet sınavında kopya çekmeye çalıştı, yakayı ele verdi         
10:19
Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız Çilem Doğan'dan yüzüne kezzap atan erkekle evlenen Berfin'e destek: Yalnız bıraktınız         
10:02
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu         
06:15
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu PKK'dan kaçarak teslim olan gençten çarpıcı sözler: Dağa gidenlerin hepsi geri gelmek istiyordu         
15:08
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor Azerbaycan ve Ermenistan, anlaşmaya vardı! Demiryolu yeniden açılıyor         
14:20
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 10:23:28. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Yılmaz: Yetersiz uyku Covid-19'a yakalanma riskini artırıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement