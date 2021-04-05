Prof. Dr. Yurdakan uyardı: "Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak" - Son Dakika

Prof. Dr. Yurdakan uyardı: "Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak"

05.04.2021 16:57

Prof. Dr. Yurdakan uyardı: "Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak" Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan: "Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj" Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğu konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr.

Prof. Dr. Yurdakan uyardı: "Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak"

Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan:

"Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj"

ANKARA - Kanserde erken teşhisin çok önemli olduğu konusunda vatandaşları uyaran Prof. Dr. Gamze Yurdakan, "Kanser yüz yıllardır insanlık tarihinde var olan bir hastalık. Burada önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak" dedi.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gamze Yurdakan kanser hastalığı konusunda açıklamalarda bulundu. Bu hastalık sürecinde erken teşhisin hayati derecede öneme sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yurdakan, bu konuda Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinin önemli bir rol üstlendiğini söyledi. Prof. Dr. Yurdakan, "KETEM'in başlattığı ilk sağlık taraması; kanser taraması rahim ağzı kanserleri ile ilgili. Türkiye'de geniş çaplı bir çalışma yapıldı. Bununla ilgili her şehirde KETEM ve bu konuda uzman hekimlerin katkısı ile rahim ağzı kanseri taramaları başlatıldı. Bunun haricinde özellikle önemli bir sağlık sorunu olan meme kanseri ile ilgili mamografi taramaları ve dışkıda gizli kan taraması ile kalın bağırsak kanserleri ile ilgili bir tarama test çalışması var. Merkezin görevi sadece tarama yapmak değil, bu konuyla ilgili halkı bilgilendirmek ve eğitim vermek. Birebir ve daha geniş kapsamlı programlarda halkı bilgilendirme çalışmaları yapılıyor" diye konuştu.

"Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj"

Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2020 yılı verilerine göre yıl içerisinde 19 milyondan fazla yeni kanser vakasının teşhis edildiğini ve 10 milyondan fazla kişinin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Yurdakan, "Ülkemizde bu durum 2020 yılı için 233 bin yeni teşhis ve 126 bin kanserden ölüm sayıları ile paralel gitmekte. 2012 yılındaki kanser teşhis oranları 14.3 milyondan 2020 yılında 19.6 milyona çıktığı için kanserle ilgili çalışmalar hız kazanmış durumda. Özellikle teknolojideki gelişmeler ve tarama testleri ile kanserin erken yakalanması oldukça önemli. Dünya üzerinde kadın ya da erkek farkına bakılmaksızın en sık görülen kanser türü, akciğer kanseri, meme kanseri, kalınbağırsak kanseri ve prostat kanseri. Erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanserini en sık olarak görüyoruz. Hal böyle olunca rakamlar bunu gösterince, ben kanseri bir düşman olarak nitelendiriyorum. Bu düşman ile mücadelemizde düşmanımızı tanımamız lazım. Ne zaman savaşacağımızı, nasıl savaşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Elimizdeki silahları çok iyi kullanmamız lazım. Kanserin erken teşhis edilmesi bizim elimizdeki en büyük avantaj. Erken teşhis edilen birçok kanser türünün iyileşme oranı yüzde 80'lere 90'lara varırken daha geç teşhis edilen kanser türlerinde tam tedavi şansı daha az yüzdelere düşüyor ne yazık ki" açıklamasında bulundu.

"Kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor"

Kanserin yeni bir hastalık olmadığını belirten ve bu konuda önemli olanın erken teşhis olduğunu söyleyen Yurdakan, "Kanser yüz yıllardır insanlık tarihinde var olan bir hastalık. Burada önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor. Erken davranırsak yenebileceğimiz kanser türleri var. Bu bizim için çok önemli, o yüzden tarama testlerine herkesin önem vermesini tavsiye ediyorum. Ayriyeten şunu da belirtmek gerekir; sağlık personeli özellikle de hekimler sadece hastalarımızı tedavi etmekle yükümlü değiliz. Sağlığını korumak ile de yükümlüyüz. Bu tarz etkinlikler, bu tarz toplantılar ile halk sağlını korumak amaçlı, halkı bilgilendirmek amaçlı koruyucu hekimlik kimliğimizi bu konuda işleterek faydalı olmamız gerekiyor o yüzden kimsenin kanserden korkmamasını geç kalmaktan korkmasını söylemek isteriz" değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Yurdakan uyardı: Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak
Prof. Dr. Yurdakan uyardı: Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak
Prof. Dr. Yurdakan uyardı: Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak
Prof. Dr. Yurdakan uyardı: Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak

Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Yurdakan uyardı: 'Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede Hakan Çalhanoğlu için Juventus, Chelsea ve Arsenal devrede Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti İstanbul'da gerginlik! Yolu kapatan mahalle halkına polis ekipleri müdahale etti
Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi         
16:57
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
4 büyükler, takımından ayrılacak 'Türk Müller' lakaplı gurbetçi futbolcu için savaşa tutuştu 4 büyükler, takımından ayrılacak 'Türk Müller' lakaplı gurbetçi futbolcu için savaşa tutuştu         
16:34
İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok         
16:01
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı         
15:00
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı         
13:15
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı Çiftçinin tarlasında bulduğu mühimmatın aydınlatma havanı olduğu ortaya çıktı         
11:04
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:13:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Dr. Yurdakan uyardı: "Önemli olan kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei