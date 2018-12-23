Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde Önemli Görev

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi...

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi.







Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kuruldu.

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