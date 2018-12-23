Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde Önemli Görev

Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde Önemli Görev

40 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi...

Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde Önemli Görev, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi. 

 

Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kuruldu. 

ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:33 Kaynak: DHA

21 Aralık, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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