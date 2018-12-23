Prof. Dr. Yusuf Aksar'a Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nde Önemli Görev

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi...

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde, Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçildi.







Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kuruldu.



ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! Endonezya'daki Tsunamide Ölenlerin Sayısı 222'ye Yükseldi

Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi

Bir Babanın Yıkıldığı An! 3 Çocuğunu Yerde Hareketsiz Halde Buldu

Son Dakika! Netanyahu'nun "Erdoğan Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Çavuşoğlu'ndan Çok Sert Tepki: Soğukkanlı Katil