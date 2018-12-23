Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na Yargıç Seçildi

Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na Yargıç Seçildi

4 saat önce

BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na yargıç seçildi.

Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na Yargıç Seçildi, System.String[]
BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na yargıç seçildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde ülkemizce aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçilmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kurulmuştur" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:15 Kaynak: İHA

Maltepe Üniversitesi, Birleşmiş Milletler, Güncel
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