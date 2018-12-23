Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na Yargıç Seçildi

BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na yargıç seçildi.

BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Türkiye tarafından aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'na yargıç seçildi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması bünyesinde münhal bulunan iki yargıç kadrosu için 21 Aralık 2018 tarihinde BM Genel Kurulunda yapılan seçimlerde ülkemizce aday gösterilen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Aksar seçilmiştir. Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) ile Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTR) tarafından başlatılan çalışmaların tamamlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla kurulmuştur" denildi. - ANKARA

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