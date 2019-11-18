Prof. Dr. Zafer Toprak'ın "Türkiye'de Milli İktisat" adlı kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitabın tanıtım yazısında, "Türkiye'nin bağımsızlığa yöneliminde önemli bir başlangıç olan İkinci Meşrutiyet yıllarının 'milli iktisat' politikasını ele alan kitap, kırk yıl önce yazılmış olmasına rağmen güncelliğini koruyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Siyasi bağımsızlığa giden yolda atılan önemli bir adım olarak değerlendirilen milli iktisat politikaları süreci, diğer yönden iki dünya savaşı arasında gündeme gelen 'küresizleşme' evresine Türkiye'nin katılımıydı. 19. yüzyılın ülkeyi bağımlı kılan liberal dünyasına bir başkaldırı, ulusal kimlik arayış süreciydi.

"1908 Jön Türk devrimi Osmanlı'yı kaotik bir evreye soktu. Aynı zamanda Cihan Harbi sonrası kurulan yeni dünyada Cumhuriyet için laboratuvar işlevi gördü.

"1908-1938 dönemi Türkiye'nin 'ictimai inkılab' diye nitelediği köklü bir dönüşüm evresi, çağdaş Türkiye'nin inşa aşaması oldu.

"İşte bu süreçte 'milli iktisat'la yola çıkılmış, 20'li yıllarda 'devlet iktisadiyatı' 30'lu yıllarda ise 'devletçilik' ile ülkenin iktisadi bağımsızlığı gerçekleştirilmişti."

Prof. Dr. Zafer Toprak'ın son yıllarda art arda yayımladığı ve kısa bir süre içinde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeniden çıkacak olan Türkiye'de Popülizm 1908-1923, Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946, Türkiye'de Yeni Hayat 1908-1928, Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm 1908-1935, Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji ülkenin bu otuz yıllık evrede geçirdiği köklü dönüşümlerin değişik boyutlarına değiniyor.

Bundan kırk yıl önce yazılmış olmasına karşın güncelliğini koruyan ve sürekli güncelleştirilen Türkiye'de Milli İktisat 1908 - 1918, Cumhuriyet ile birlikte yaşanan devrimin temellerine uzanan bir klasik, okuyucularıyla buluşuyor.

Prof. Dr. Zafer Toprak: 1946 yılında doğdu. 1969 yılında Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. 1971'de Londra Üniversitesi'nde 'Alan Araştırmaları' konusunda yüksek lisansını tamamladı.

Londra Üniversitesi'nde 1981 yılında ekonomi doktorasını verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi ve Toplum Tarihi profesörü olarak görev yaptı. Toprak, Tarih Vakfı'nın başkan yardımcısı ve Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı. (Fotoğraflı)