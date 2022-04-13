Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

13.04.2022 15:01

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İstanbul'da toprağa verildi.

Beyaz için Esenler Merkezi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Beyaz'ın cenazesi, akrabası Mehmet Batan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Dünya Ehl-i Beyt Vakfı Genel Başkanı Fermani Altun, Türk Ortodoks Patrikhanesi ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çelenk gönderdi.

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:17 Uzmanlar uyardı: Güneş fırtınası perşembe günü Dünya'yı vuracak
16:09 Kümede kalma ihtimali zorlaşan Göztepe'de ayrılıklar yaşanıyor! Ndiaye'nin ardından Obinna Nwobodo da yollarını ayırdı
16:02 Yasmin Erbil, sosyal medyayı salladı! "Yaz kızıyım" sözleriyle bikinili fotoğrafını paylaştı
15:57 Brezilya'yı karıştıran iddia! Savunma Bakanlığı 60 adet penis implantı ve 35 bin doz cinsel güç artırıcı hap satın aldı
15:52 Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na kapatma davası açıldı! Derneğe destek yağdı
15:50 Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası
15:50 Emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde! En az 2 bin 500 TL istiyorlar
15:43 Kara Tahta dizisinde bugün neler olacak? Memleketine dönen beklenmedik misafir kim?
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 16:23:35. #1.13#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Zekeriya Beyaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement