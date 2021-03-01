Prof. Dr. Zeki Çıkman vefat etti - Son Dakika

Türkiye Hastanesi göz kliniğinin kurucularından, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Zeki Çıkman vefat etti.

Çıkman, ikindi namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Efendi'de toprağa verildi.

Zeki Çıkman, 1943 yılında Kars Sarıkamış'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Erzurum'da tamamladı. 1961'de girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1968'de mezun oldu. 1969-70 yıllarında Erzurum S.S.K. Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 1971-74 yıllarında Atatürk Üniversitesi'nde uzman, 1978-81'de öğretim görevlisi, 1981'de Doçent öğretim üyesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, 1984'te Profesör oldu. İngiltere Moorfields'te şaşılık üzerine bilgi ve tecrübesini arttırmak üzere çalıştı. Dr. Çıkman, o dönemlerde göz ameliyatlarında kullanılan ve yurt dışından ithal edilen Criyo cihazını, makine tamircisi olan babasının atölyesinde edindiği tecrübe ile geliştirerek ve 10 da 1 fiyatına mal ederek, Erzurum'da seri imalata geçti. O dönemlerde tüm göz hekimlerince ve kadın doğum uzmanlarınca da bu cihaz kullanıldı. Ayrıca biyomikroskop ve sinoptofor cihazını da atölyesinde yerli olanaklarla yapmayı başardı. Evli ve iki çocuk babası.

Kendisinin göz anatomisi, embriyolojisi, fizyolojisi, fizyopatolojisi ve şaşılıkla ilgili yazılmış göz kitapları, "Folklorumuzda ve Edebiyatımızda Göz" isimli edebi eseri ve basılmış çok sayıda bilimsel makalesi mevcuttur. Göz Hastalıkları Mütehassısı Prof.Dr. Zeki Çıkman'ın "Tıbbın En Büyük Lideri Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve Tıbbın Özü" adlı kitabı, İstanbul'da 1992 yılında yayımlandı. - İSTANBUL