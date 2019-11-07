Son Dakika Haberleri: Prof. Dr. Zorlu: "Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı"
Son Dakika Güncel Prof. Dr. Zorlu: 'Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı'

Prof. Dr. Zorlu: "Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı"

6 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Osmanlı'nın sağlık hizmetleri konusunda devrinde pek çok ülkeden ileri olduğunu belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Osmanlı'nın sağlık hizmetleri konusunda devrinde pek çok ülkeden ileri olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Zorlu, Edirne Millet Kıraathanesi'nde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesince gerçekleştirilen "Osmanlı tıbbının köşe taşları ve Edirne" söyleşine konuşmacı olarak katıldı. Zorlu, Edirne'nin Osmanlı tıbbı anlamında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

" Avrupa'da çiçek hastalığından ölümler oluyor"

Çiçek aşısının dünyaya Edirne'den yayıldığını anlatan Zorlu, "İngiliz elçisinin eşi Lady Montegu arkadaşına yazdığı mektupta 'Burada kimse çiçekten ölmüyor" diye kaydediyor. Bunu söylediği zaman dilimi çok önemli çünkü Avrupa'da bir çiçek salgını var ve yaklaşık yarım milyon kişi çiçek hastalığından hayatını kaybetmiş. Avrupa'da böyle bir dönemde ise Osmanlı çiçek aşısını bulmuş." dedi.

Prof. Dr. Zorlu, kendisi de çiçek hastalığı geçiren Montegu'nun aşının formülünü Avrupa'ya götürdüğünü ve bu sayede Osmanlı'nın bulduğu aşının dünyaya şifa yaydığını kaydetti.

Prof. Dr. Zorlu: Çiçek aşısı dünyaya Edirne'den yayıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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