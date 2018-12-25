Prof. Gazi Özdemir, Onur Konuğu Oldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Özdemir, Ankara'da düzenlenen bir sempozyumun onur konuğu oldu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gazi Özdemir, Ankara'da düzenlenen bir sempozyumun onur konuğu oldu.



Emekli olduktan sonra Eskişehir Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalında Beyin Anjiyografi uygulamaları yeniliklerle daha da atılımlar yaparken eğitim merkezi de uluslararası bir aşamaya ulaştı. "Girişimsel vasküler nöroloji" sempozyumuna konuk olan Dr. Özdemir, Türkiye'de Beyin Anjiyografi uygulamasının Tıp Fakülteleri içinde nörolog olarak tek uygulayıcısı olarak eğitim verdi. Dr. Özdemir, Girişimsel Vasküler Nöroloji ekibinin duayeni olması nedeniyle de Ankara'da düzenlenen toplantıya 'onur konuğu' olarak davet edildi. Prof. Dr. Gazi Özdemir, sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ederek daha iyi noktalara gelmek adına çalışmak gerektiğini belirtti. - ESKİŞEHİR

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