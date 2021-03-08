Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü' - Son Dakika

Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü'

08.03.2021 18:40
Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü', System.String[]

ANTALYA Kadın Müzesi Prof. Dr. Jale İnan 2020 Antalya Yılın Kadını Ödülü, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a verildi.

ANTALYA Kadın Müzesi Prof. Dr. Jale İnan 2020 Antalya Yılın Kadını Ödülü, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a verildi.

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) çatısı altında 2015 yılında kurulan Antalya Kadın Müzesi'nin Akra Hotels sponsorluğunda her yıl düzenlenen 'Prof. Dr. Jale İnan 2020 Antalya Yılın Kadını Ödülü' için tören düzenlendi. Törene, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu, İl Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Selçuk Köker, Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Antalya Kadın Müzesi danışma kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Kadın Müzesi'nin kuruluşundan bu yana her yıl 1 Şubat'ta Prof. Dr. Jale İnan'ın doğum gününde 'Yılın Kadını Ödülü' verdiklerini söyledi. Bu yıl pandemiden dolayı ödül törenini 8 Mart Kadınlar Günü'ne ertelediklerini anlatan Gül Ege, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Gül Ege, "Antalya Kadın Müzesi, rol model kadınları ön plana çıkartarak toplumdaki başarılı ve ilkleri yapmış kadınlarla kenti tanıtmayı misyon haline getirmiştir. Prof. Dr. Jale İnan ödülü Antalya için değerli işler yapmış, Antalya Arkeoloji Müzesi'nin açılışı için büyük emek harcamış bir isim. Bu nedenle her yıl yılın kadını ödülümüzü Jale İnan adıyla veriyoruz" dedi.YILIN KADINI HAVVA İŞKAN IŞIKAntalya Kadın Müzesi'nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetlere değinen Yeliz Gül Ege, yılın kadınını ise şu sözlerle açıkladı: "Bu güne kadar birçok kadına ödülümüzü verdik. Bunlardan birisi İnşaat Mühendisi Hülya Bilgin, Avukat Sibel Önder, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Dalgıç Şahika Ercümen, 2018 yılında ise rahmetli Suna Kıraç'a, ardından da ZİÇEV Antalya Şube Başkanı Aylin Ayaz Yılmaz'a, yılın kadını ödülünü verdik. Bu zamana kadar seçilen tüm hanımefendilerin benim için çok anlamları var. Bu yıl tüm jüri tek kişide odaklandı. Bu nedenle çok zorladık diyemeyeceğim. O, kendime yakın gördüğüm bir kadın. O bir savaşçı, o hiç eksilmeyen bir kum tepesi, o Jale İnan'ın öğrencisi, o bir Pataralı. Aynı zamanda o bir babaanne Havva İşkan Işık, 2020 Antalya Yılın Kadını."

Gül Ege, ardından Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a plaket verdi. Konuşmasında Antalya Kadın Müzesi'ne teşekkür eden Prof. Dr. Işık, "Jale İnan'ın öğrencisi olmak ve şimdi burada olup, hocamın ismini taşıyan bu ödülü almak beni çok mutlu etti" dedi.


Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü'
Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü'
Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü'

Havva İşkan Işık, Jale İnan, Arkeoloji, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Prof. Havva İşkan Işık'a, 'Jale İnan Yılın Kadını Ödülü' - Son Dakika


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