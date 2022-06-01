CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı

01.06.2022 20:40
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törene katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, törende, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro tarafından CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, anayasa hukuku çalışmaları sebebiyle Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkılarından dolayı Fransa'nın en prestijli nişanı sayılan "Chevalier dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur" nişanı verildi.

Tören sonrası Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğindeki törene katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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