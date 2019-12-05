Prof. Köse Aspendos'daki kazı çalışmalarını anlattı

Nilüfer Belediyesi'nin Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi ile birlikte düzenlediği "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" isimli konferansta konuşan Prof. Dr. Veli Köse, Aspendos antik kenti ve çevresindeki kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi iş birliğiyle konferans ve eğitim amaçlı toplantılar düzenleyen Nilüfer Belediyesi bu kapsamda "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" isimli konferans gerçekleştirdi. Konferansa, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veli Köse konuşmacı olarak katıldı.



Üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği konferansı dinleyenler arasında Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da vardı. Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konferansta "Hakatompedos'dan Kervansaray'a Bir Kentin Gelişimi Aspendos" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Veli Köse, çalışmalara başlamadan önce Aspendos kentinin yalnızca tiyatrodan ibaret bir kent olarak bilindiğini anlattı. Köse, yapılan çalışmalarla bu algının değiştiğini ve bölgenin Türkiye açısından en önemli turizm bölgelerinden birisi haline geldiğini vurguladı.



Aspendos antik kenti ve çevresinde, kendi başkanlığında sürdürülen kazılar hakkında da bilgi veren Köse, ilk kez 2008'de yüzey araştırması olarak başlayan çalışmaların, Bakanlar Kurulu kararıyla 2014 sezonundan itibaren izinli kazılara dönüştürüldüğünü söyledi. Köse, bu yıl yürütülen kazılarda, iki katlı dükkan kompleksi bulunduğu düşünülen bölgede kazı çalışmalarına yoğunluk verdiklerini anlattı. Aspendos antik kenti ve çevresinde sürdürülen kazı ve rölöve çalışmalarında ortaya çıkarılan 2 bin yıllık dükkan ve yapıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Veli Köse, "Bu dükkanlarda değerli materyallerin satıldığını veya depolandığını, hatta bazılarının ofis olarak kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz. Özelikle ünik bir yapı grubunun agoranın hemen yakınında ve tam kent merkezinde olması bunu destekliyor" dedi.



Ayrıca Antik Dönem'den günümüze çeşitli evrelerde yerleşim gören kentin yapılarının farklı dönemlerde farklı işlevlerde kullanıldığına dair tespitlerin de olduğunu aktaran Prof. Dr. Veli Köse, yapılan çalışmalarla birlikte ortaya çıkan tespitleri gelecek nesillere aktarmak adına projelerin geliştirilmesi, koruma önlemlerinin alınması ve müzecilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. - BURSA