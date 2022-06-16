PROF KURNAZ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN YAĞIŞLAR VE ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLACAK - Son Dakika
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PROF KURNAZ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN YAĞIŞLAR VE ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLACAK

16.06.2022 10:29
PROF KURNAZ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN YAĞIŞLAR VE ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLACAK

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği etkilerinin sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere neden olduğunu belirtti.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği etkilerinin sıklaşan ve gittikçe şiddetlenen doğa olaylarına ve afetlere neden olduğunu belirtti. Kurnaz, "Kuraklıktan dolayı zarar gören bitkilerimiz olacak. Ürünlerde azalma olacak. Yazın muhtemelen çok yoğun yağışlı bir yer olacak. Orman yangınlarını konuşuyor olacağız. Bunların sıklığı gittikçe artacak. Bunun önüne geçmenin artık bir imkanı yok. Sadece daha kötü olmasını engelleyebiliriz" dedi.

Son günlerde küresel iklim değişikliğinin etkileri ile görülen ani yerel ve şiddetli yağışlar, can ve mal kayıpları ile alt ve üst yapıda hasarların oluştuğu sel ve heyelanlara neden oluyor. İklim değişikliğinin etkileri ile hava ve deniz suyu sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede değişen hava sıcaklıkları orman yangınları ve yoğun yağış risklerini artırdığı belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliğinin havanın bir uçtan diğer uca hızla geçişini hızlandırdığını açıkladı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR UÇTAN DİĞER UCA GEÇİŞİ HIZLANDIRIYOR"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği sebebiyle yaz aylarında sıkça sert yağışlar olacağını belirterek, "Havanın böyle olması normal. Havanın normal bir değişkenliği var. Bazen sıcak olur, bazen serin olur. Ne giyeceğimizi bilmeyiz. Yağış olur, ertesi gün üşürüz. Ancak iklim değişikliği bütün bu bir uçtan bir uca gidişleri hızlandırıyor ve daha sıklaştırıyor. Bizim açımızdan bakıldığında sıcak daha sıcak oluyor, soğuk daha soğuk oluyor, yağışlı daha yağışlı oluyor ve bunların frekansları değişiyor. Eskiden bu kadar sert yaz yağışları iki üç senede bir olurken şimdi her sene oluyor. Bunun üzerine şehircilikte yaptığımız altyapı hataları da binince bu sefer ortalığı sel götürüyor. Geçen sene bozkurt felaketi yaşadık. Dolayısıyla bir gece yağan yağmurda Kastamonu ve Sinop'ta epey sayıda can kaybı oldu. Bu sene Ankara'da oldu. Aynı yere aynı anda olacak değil ama bölgemizde bütün bu problemler gittikçe artan şekilde karşımıza çıkacak" diye konuştu.

"ORMAN YANGINLARI VE YOĞUN YAĞIŞLAR OLACAK"

Prof. Dr. Levent Kurnaz, bu yıl orman yangınları ve yoğun yağışların görüleceğini açıklayarak, "Daha yazın başındayız. Bunun üzerine ortalık biraz daha kuruyacak. Ondan sonra kuraklıktan dolayı zarar gören bitkilerimiz olacak. Ürünlerde azalma olacak. Yazın muhtemelen çok yoğun yağışlı bir yer olacak. Orman yangınlarını konuşuyor olacağız. Bunların sıklığı gittikçe artacak. Bunun önüne geçmenin artık bir imkanı yok. Sadece daha kötü olmasını engelleyebiliriz. Kömür, petrol, doğalgaz kullanmayacağız bu kadar basit. Henüz yazın başı 28 derece ve yüzde 60 nemdeyiz, 28 derece İstanbul için hiçbir şey değil, 35 civarına çıkacağız yüzde 60 nem olacak. Bu günleri yaşayacağız. İstanbul 50 dereceyi görecek. Torunlarımız ileriki zamanlarda 50 dereceyi görecek. Havada nem var. Yağışlardan dolayı oluyor, buna su döngüsü diyoruz gittikçe hızlanıyor" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Levent Kurnaz, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PROF KURNAZ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN YAĞIŞLAR VE ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: PROF KURNAZ: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YOĞUN YAĞIŞLAR VE ORMAN YANGINLARINA NEDEN OLACAK - Son Dakika
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