Prof. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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Prof. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
İlahiyatçı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi Melahat Kılıç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlahiyatçı Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın annesi Melahat Kılıç, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören annesi Melahat Kılıç, vefat etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Kılıç, "Muhterem validem Hacı Melahat Kılıç yirmi bir gün süren yoğun bakım Covid 19 mücadelesinden dün şehid olarak ayrıldı. Rabbi'ne döndü. Cenazesi Edirnekapı Şehitlik aile kabristanına defnedildi. Makamı ali olsun. Taziyelerini bildiren cümle dostlara teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:12 Kaynak: İHA
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