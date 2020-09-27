Prof. Öztek: "Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan... - Son Dakika

Prof. Öztek: "Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan...

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Karabağ zulmü ve soykırımının Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan yarası olduğunu ifade etti.

Prof. Öztek:

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Karabağ zulmü ve soykırımının Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan yarası olduğunu ifade etti.

Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek yaptığı açıklamada, "Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan yarasıdır. Ermeni ihanetlerine ve hainliklerine Avrupa'dan Amerika'ya tüm batı arka çıkarken, bu zulme ve Azerbaycan Türk topraklarının uğradığı işgallere neden diğer Türk devletleri kayıtsız kalmaktadır. Kayıtsız kalmayı bırakın, geçtiğimiz günlerde Kazakistan'da büyük meydanlarda Ermeni bayrakları dalgalandırmak hiç de yakışık almamıştır.

Birkaç yıldır zaman zaman ateşkesi bozan, Azerbaycan sınırlarını zorlayan, taciz ateşinden askeri saldırganlığa varan davranışlarına uluslararası kuruluşlar sessiz kalmaktadır. Hain emelleri sanki Avrupa İnsan Hakları, Birleşmiş Milletler ve benzeri kuruluşlarca desteklenmektedir. Şüphesiz bu eylemler basit sınır tecavüzleri değildir. Bu hain emellerin arkasında dikkatleri Karabağ'dan başka yönlere çekmek, Başta TANAP olmak üzere Azerbaycan'ın Türkiye ve Avrupa'ya açılan petro-gaz kapılarını yıkmak, Türkiye ile Azerbaycan'ın can kardeşliği, askeri, siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal birlikteliğini engellemek ve Azerbaycan için son derece stratejik olan Tavus bölgesini ikinci bir Karabağ çıkmazına sokmak gibi emeller vardır. Ermenistan'daki Rus üsleri onlar için en büyük güvence ve saldırganlıkları için haddi aşan şımarıkça davranışların temelini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa petro-gazı için Rusya ve Azerbaycan'ın rakip olduğunu kaydeden Öztek, "Türkiye ve Azerbaycan'ın giderek artan ve güçlenen birlikteliği Rusya'yı ve cılız ortağı Ermenistan'ı tedirgin etmektedir. En büyük tedirginlik ise Türkçe konuşan devletlerin giderek Türk Devletleri Birliği şekline dönüşme korkusudur. Bundan 20-25 yıl sonrası yüz milyonluk Rusya'nın karşısında 150 milyonluk Türkiye ve Azerbaycan ve 400 milyonluk bir Türk gücü olacaktır. Buna Türk soylu Müslüman devletler de katıldığında, bu güç tüm dünyanın korkulu rüyasıdır. Ne Amerika, Ne Şanghay İş Birliği, yüksek teknolojiyi yakalamış, bilimsel alanda atomdan hidrojene, kuantumdan uzay teknolojisine ilmin tüm sırlarını çözmüş Türk ve Müslüman birleşik gücü hepsine üstün gelecektir. Bize önce ilim lazım. 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız', 'Bana bir kelime öğretenin kulu kölesi olurum' geleneğinin yerini hiçbir şey tutamaz. Ermeni azgınlığına gün gelecek ne Rusya, ne de Fransa ne de Amerika arka çıkamayacaktır. Ermenistan, bugünden tezi yok aklını başına toplamalı, Karabağ'ı gerçek sahiplerine teslim etmeli ve özür dilemelidir. Ermenistan unutmamalıdır ki, onun hayatta kalabilmesinin yegane yolu Türkiye ve Azerbaycan'ın elini öpmesinden geçer" dedi. - İSTANBUL

Prof. Öztek: Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan...

Azerbaycan, Türkiye, Karabağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Prof. Öztek: 'Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Zehir tacirleri, günlerce takip edildikten sonra yakayı "fotokapan"la ele verdi G.Saraylı Luyindama, performansıyla eleştirilerin odağı oldu: Oyundan atılmalıydı Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Karabağ'ın sözde liderinden itiraf: Kaybettik, düzinelerce ölü var Sağlık Bakanı Koca, karantina evine yapılan misafir akına isyan etti: Koronavirüs pozitifleri ziyaret etmeyin G.Saray oyuncu değişikliği sonrası sahada 12 kişi oldu, derbide kural hatasının eşiğinden dönüldü Çekim için kameraların karşısına geçen Deren Talu, yeni haliyle herkesi şaşırtacak Putin, Ermenistan-Azerbaycan gerginliğine dahil oldu: Askeri adımlar durmalı Ermenistan askerleri, çatışma bölgesinde zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı
Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin Son Dakika: ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmalara derhal son verin         
23:04
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya düşen yanıcı madde böyle görüntülendi         
22:40
Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü Songül Karlı, frikik verdiği pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
22:09
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan Galatasaray'a övgü: Uyum sağlamış bir takım         
21:54
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a karşı harekata başlıyor         
21:31
Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı Azerbaycan, Ermenistan'a ait mühimmat deposunun imha görüntülerini paylaştı         
20:23
Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı Cumhur İttifakı'nın oy oranı düştü mü? AK Partili Hamza Dağ, son yaptırdıkları anketi paylaştı         
18:43
Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi Karı-koca, ilaç içerek yaşamlarını son vermek istedi         
18:09
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı Evlenmek istediği 16 yaşındaki kızın annesini öldüren şahıs, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı         
16:39
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı         
12:58
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 23:55:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Prof. Öztek: "Karabağ zulmü ve soykırımı Azerbaycan'da olsun Türkiye'de olsun her Türk'ün kanayan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei