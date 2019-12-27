Prof. Sadettin Ökten, Başakşehir'e konuk oldu - Son Dakika
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Prof. Sadettin Ökten, Başakşehir'e konuk oldu

6 saat önce

Başakşehir'de, Kıraathane Sohbetleri'ne konuk olan mimar, mühendis ve yazar Prof. Sadettin Ökten, İslam ve Batı Medeniyeti arasındaki farkları çarpıcı sözlerle anlattı.

Prof. Sadettin Ökten, Başakşehir'e konuk oldu, System.String[]

Başakşehir'de, Kıraathane Sohbetleri'ne konuk olan mimar, mühendis ve yazar Prof. Sadettin Ökten, İslam ve Batı Medeniyeti arasındaki farkları çarpıcı sözlerle anlattı. Prof. Ökten, Batı'nın birçok bakımdan İslam Medeniyeti karşısında ilkel kaldığını söyledi.


Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen Kıraathane Sohbetleri'ne Prof. Sadettin Ökten konuk oldu. Başakşehirliler, Ökten'in sohbetine yoğun ilgi gösterdi. "Medeniyet tasavvuru nedir?" sorusuyla sohbetine başlayan Prof. Ökten, medeniyet tasavvurunun nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: "Birey eylemlerle vardır. Yaptığımız eylemler bizim kimliğimizi belirler. Eylemlere bakılarak bir kimlik tanımlaması yapılır. Bu eylemlerin biçimini bir değerler sistemi oluşturur. Dünyadaki evrensel değerler sisteminden biri İslam, biri Batı Medeniyeti'dir."


"Buharlı makineyle cin şişeden çıktı"


Batı'nın rönesansla oluşturduğu sistemin manevi eksiklikler barındırdığına dikkat çeken Ökten, İslam Medeniyeti'nin Ortaçağ'da imar ettiği şehirlerle dünyada görünür olduğunu ifade etti. Şehirle yükselen bu medeniyetin Moğol İstilası ve Haçlı Seferleri ile kriz dönemine girdiğini söyleyen Ökten, ikinci krizin ise Batı'da buharla çalışan makinelerin icadıyla başladığını dile getirdi. İslam Medeniyeti tasavvurunun tek bir etnik grubun üzerine kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Ökten, Türkiye'nin öncülüğünde diğer Müslümanlarla iletişim kurularak bu tasavvurun yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Hindistan'daki Müslümanlar üzerinden örnek veren Prof. Ökten, "Belki bir hanımefendi Hint Müslümanlığı nedir diye çalışır ve orada bir kültür tabakası oluşur. Batı, Türkiye'deki Müslümanlardan birçok konuda ilkel durumda. Batı, ahlaki bakımdan ilkel. Büyük bir çalkantı yaşıyoruz ama çalkantılardan büyük medeniyetler çıkar" diye konuştu.


Prof. Sadettin Ökten, sohbetin sonunda konuklar tarafından ayakta alkışlandı. Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, günün anısına Ökten'e bir tablo hediye etti. - İSTANBUL

Sadettin Ökten, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
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