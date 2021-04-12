Prof. Satıl'dan Covid ile mücadele yolları - Son Dakika

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, insanların korona virüs ile mücadele etmek için geleneksel gıdalar ve şifalı otlara bağışıklıklarını artırarak mücadele etmeleri gerektiğini açıkladı. Prof. Dr. Satıl, "Covid-19'la mücadelede aşı çalışmaları hem devletimizin hem de doktorlarımızın yoğun gayretleri ile devam ediyor. Tüm bunlara ilave olarak bu süreçte halk olarak bizlerin de doğal yollarla bağışıklığımızı artırmamız şart" dedi.

Covid-19 ile mücadele için insanların bağışıklıklarını doğal yollarla güçlendirmesi gerektiğini açıklayan Prof. Dr. Satıl, "Hepimiz er ya da geç bir gün karşılaşacağımız bu virüs enfeksiyonunu hafif ve hastane yatışı gerektirmeden geçirmek arzu ediyoruz. Bunun için modern tıbbın tedavi imkanlarından yararlanmakla birlikte geleneksel tıbbın da önerilerini dikkate almamız gerekiyor. Unutmayalım ki doğru, doğal ve sağlıklı şeyler yiyip içmek ve bu süreçte şifalı otlar kullanmak virüse karşı bizi daha dayanıklı yapacaktır. Vücudumuza yaratılıştan gelen doğal ve kazanılmış bağışıklık olmak üzere iki sistem bulunmaktadır. 2002 yılında SARS korona virüsü (SARS-CoV) ve 2020 yılında yeni tip korona virüs (SARS-CoV-2) ile ilgili yapılan çalışmalar viral enfeksiyonlarda doğal bağışıklık sistemi hücrelerinin önemini ortaya koymuştur. Yeni yapılan çalışmalara göre de Covid-19 pozitif hastalarda bağışıklık sistemi hücrelerinde hastalığın şiddeti ile doğru orantılı olarak düşüş görülmektedir. O halde virüsle savaşta bağışıklık sistemimizi doğal yollarla güçlendirerek bu savunma hücrelerine destek vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Anadolu halkının asırlardır kullanageldiği geleneksel gıdalara ve şifalı otlara yeniden dönmemiz gerekiyor"

Balıkesir Üniversitesi Botanik Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl, "Bağışıklık sistemimiz aktive etmenin en kolay, ucuz ve belki de en etkili yollarında biri de doğal beslenme ve şifalı bitkilerdir. Özellikle Anadolu halkının asırlardır kullanageldiği geleneksel gıdalara ve şifalı otlara yeniden dönmemiz gerekiyor. Yapılan çalışmalar başta zeytin yaprağı, meyan kökü, yeşil çay, kekik ve zencefil gibi bitkilerin içerdikleri biyoaktif bileşikler ve yüksek antioksidan özellikleri ile bağışıklık güçlendirici etkilere sahip olduklarını göstermektedir. Tüm bunlara ek olarak geleneksel beslenme alışkanlıklarımızdan olan soğan (özellikle mor soğan), sarımsak, domates, elma, karnabahar, lahana, turp, karalahana, şalgam, pancar ve turşu gibi besinleri de bolca tüketmeliyiz" tavsiyesinde bulundu. - BALIKESİR