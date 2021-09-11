Prof. Yüce'ye önemli görev - Son Dakika

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Yüce atandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı, Hukuk Fakültesi ve İİBF eski Dekanı ve Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yüce, kardeş ülke Azerbaycan'da önemli bir göreve atandı. Prof. Dr. Yüce, yaz aylarında akademik kadrosunda görevlendirildiği Azerbaycan Devlet Üniversitesi (UNEC) Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) Dekanlığına atandı. Atamaya ilişkin haber, kardeş ülke medyasında geniş yer bulurken, Prof. Dr. Mehmet Yüce kendisine güven duyan başta UNEC Rektörü Prof. Dr. Adalat Muradov olmak üzere Azerbaycan Devlet Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.

Prof. Yüce'nin öz geçmişi

1973 doğumlu Mehmet Yüce, 1991'de mezun olduğu Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nde yüksek lisansının ardından 1994'de araştırma görevlisi olarak kadro aldı. Doktora sonrası 2001'de Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi Türk Dünyası İşletme Fakültesine geçici görevle çalıştı ve akademik faaliyetlerinden ötürü Kırgız Devleti tarafından birçok ödüle layık görüldü. 2005'de doçentlik unvanını aldı ve 2006'da yeniden döndüğü Bursa Uludağ Üniversitesi'nde İİBF Mali Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. 2010 yılında Profesörlük unvanı aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Dekanı, Hukuk Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Vergi hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda kitap ve makaleleri bulunan Yüce, evli ve iki çocuk babası. - BURSA