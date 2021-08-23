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Profen, yerli ve milli ürünleriyle IDEF'21'de boy gösterdi - Son Dakika

Profen, yerli ve milli ürünleriyle IDEF'21'de boy gösterdi

23.08.2021 16:12
Profen, yerli ve milli ürünleriyle IDEF'21'de boy gösterdi, System.String[]

Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Profen, insansız hava araçlarında (İHA), füze ve benzeri platformlarda kullanılan, yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok yeni teknoloji ürününü 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii...

Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Profen, insansız hava araçlarında (İHA), füze ve benzeri platformlarda kullanılan, yerli ve milli imkanlarla üretilen birçok yeni teknoloji ürününü 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'21) sergiledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda gerçekleşen IDEF'21'de Profen'de ürünleriyle yer aldı.

Firma, İHA, füze ve benzeri platformlarda kullanılan Mobil Telemetri Yer İstasyonu, Nspector Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü, Taşınabilir Anten Sistemleri, VisioMAX ve Visionic Yönetim ve Kontrol Sistemi ile IDEF'21'de boy gösterdi.

Profen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teknolojisiyle geliştirilen katlanabilir metal mayın dedektörü Ozan ile de fuarda göz doldurdu.

Ürünlerin özellikleri

Firmanın fuarda sergilediği Ar-Ge ürünleri özellikleri açısından değerlendirildiğinde, Mobil Telemetri Yer İstasyonu, İHA, füze ve benzeri platformları ile iletişim kurup tele-kontrol verilerini gönderiyor, telemetri verilerini topluyor, analiz ediyor, saklıyor ve sunuyor.

Önceden yüklenmiş yörünge takibi de dahil olmak üzere çok çeşitli izleme seçeneklerini bünyesinde barındıran istasyon, görev kontrol merkezleriyle uzaktan yönetim de sağlıyor.

Taşınabilir Anten Sistemleri ise kolay taşınan hızlı kurulabilir uydu anten sistemleri olarak tanımlanıyor. Yapısı itibarıyla zorlu koşullarda bile çalışabilen sistem, her türlü taşıma aracının yanı sıra sırtta da taşınarak araçların ulaşamadığı yerlerde kullanılabiliyor.

Nspector Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü, anlık bozucu sinyallerin bile yakalanmasına ve monitör edilmesine olanak sağlıyor. Ürün, uydu ve uydu yer istasyonlarının, ulusal uydu spektrumunun sağlıklı şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan gerçek zamanlı ölçümleri yaparak kaydedebiliyor.

Visionic Yönetim ve Kontrol Sistemi, uydu yer istasyonları, veri merkezleri, sinyal işleme ve dağıtma gibi merkezlerin monitör, kontrol ve yönetimine olanak tanıyor. Sistemin, iş akışlarını düzenleyen, bakım süreçlerini yönetebilen, belirlenen kriterlerde raporlama yapabilen özellikleri de bulunuyor.

Profen Ozan, TÜBİTAK teknolojisiyle yüzde 100 milli ve özgün bir şekilde geliştirilerek güvenlik personelinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgelerinde mayın, el yapımı patlayıcı aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğruluk oranıyla gerçekleştiriyor.

Ozan, kompakt yapısı ve 1,5 kilogram ağırlığıyla harekat bölgesinde güvenlik birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Dünyanın en hafif metal mayın dedektörlerinden olan Ozan, güvenlik birimlerine geniş arazilerde de taşıma kolaylığı imkanı tanıyor.

VisioMAX ise boyut gözetmeksizin tüm karmaşık hava ve kara araçlarının bakım ve arıza takibini yapan bir sistem olarak tanımlanıyor.

İhlas Haber Ajansı, Telekomünikasyon, Milli, Füze, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Profen, yerli ve milli ürünleriyle IDEF'21'de boy gösterdi - Son Dakika Ekonomi


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