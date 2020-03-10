Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü - Son Dakika

Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü

1 saat önce

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit 8 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Doktorun intihar öncesi bıraktığı not neden intihar ettiğini açıklıyordu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli bir doktor 8 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti. Görgü tanıkları, doktorun intihar öncesi keşif yaptığını ileri sürüldü.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sadık Akşit, hastane içerisinde bulunan 8 katlı poliklinik binasının çatısına çıkarak, binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Durumu gören hastane personelleri ve vatandaşlar Akşit'in yanına koşarak yardım etmek isteseler de Akşit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

"YÜKLÜ MİKTARDA KREDİ ÇEKTİM ÖDEYEMİYORUM"

Birkaç ay önce emeklilik dilekçesi verdiği öğrenilen Prof. Dr. Sadık Akşit, görgü tanıklarının iddiasına göre intihar öncesi keşif yaptı. Hastanede görevli bir doktorun, intihar öncesi Akşit ile karşılaştığı ve Akşit'in çatıya çıkmadan önce bina önünde bulunan zemine baktığını, normal şartlarda sakin olan doktorun ise gergin tavırlar içerisinde bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca Akşit'in intihar öncesi gözlüğünü ve kişisel eşyalarını odasında bulunan masaya bıraktığı, masanın üzerinde ise 'Yüklü miktarda kredi çektim, ödeyemiyorum' yazılı not kağıdı bulunduğu iddia edildi.

Prof. Dr. Sadık Akşit

Öte yandan, Akşit'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, çok sayıda hastane çalışanı ve yakınları hastane morgunun önünde bir araya geldi. Savcının incelemesinin ardından doktorun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Ege Üniversitesi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (3)
  • eko: allah rahmet etsın allah kımsenın basına boyle bırsey vermesın ulkede doktor ögretmen polis yaprak dokumu gıbı ıntıhar edıyor bosanıyor nedenı belli artık buna bırılerı el atmalı herkes borclu perısan allah ınsanlarakolaylık versın Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Adnan: Yazik olmus Allah rahmet eylesin. Okadar ugras Tıp Fakultesi oku, uzmanlik kazan yillarca stajyerlik yap uzman ol. Akademik kariyer yap Profesor ol. Ondan sonrada yuksek miktarda kredi cektim odeyemiyorum de intihar et. Cahil yapmaz bunun yaptigini. Allah affetsin ne diyeyim. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet: Allah affetsin ve rahmet eylesin.Bu insanlar kolay yetişmiyor.Kağıt üzerinde yapılan hesaplar her zaman gerçek hayatla uyuşmuyor.... Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır


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