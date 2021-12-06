PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI - Son Dakika

ERZURUM'da düzenlenen 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanımı Planlaması Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı. Ülger, "Sağlıklı bir hayvan, sağlıklı bir ortam, sağlıklı bir beslenme ortamı yaratamazsak, cağ kebabı bozulan, istemediğimiz, iyi bir usta olsa bile tadını alamadığımız bir şeye dönüşebilir. Bu da bir arazi yönetimine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen, 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı' İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılış oturumunda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini anlattı.

Çok ağır bir dönemden geçildiğini beliren Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, "Nefes almakta dahi zorlandığımız, Covid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyor, bu dönemin üstesinden gelmek için büyük özverili çalışmalardan dolayı umutluyuz. Covid-19 salgını insanoğlunun karşılaştığı ne ilk ne de son salgın olacak. Artık dünyada ne olursa olsun bundan kaçamıyoruz. Amacım burada faklı bir pencere açmak. İnsan hem tüketen, hem üreten, hem yıkan, hem yapan bir varlık. Hala dönüştürebiliyor ve var edebiliyorsa umut var demektir. İnsanın yaşattığı zararın yine insan eliyle onarılmasını sağlayabilecek teknolojik ve farklı süreçlerin de eşiğindeyiz" diye konuştu.

Arazi edinme isteği, yanlış arazi kullanım kararlarının dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan birkaçını oluşturduğunu ifade eden Ülger, şunları söyledi:

"Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan birkaçı olarak karşımıza çıkan 'arazi edinme isteği', 'yanlış arazi kullanım kararları\