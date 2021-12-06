Üye Girişi
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI - Son Dakika

PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI

06.12.2021 14:01

ERZURUM'da düzenlenen 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanımı Planlaması Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı.

ERZURUM'da düzenlenen 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanımı Planlaması Çalıştayı'nda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini cağ kebabı örneğiyle anlattı. Ülger, "Sağlıklı bir hayvan, sağlıklı bir ortam, sağlıklı bir beslenme ortamı yaratamazsak, cağ kebabı bozulan, istemediğimiz, iyi bir usta olsa bile tadını alamadığımız bir şeye dönüşebilir. Bu da bir arazi yönetimine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğinde düzenlenen, 'Erzurum İli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması Çalıştayı' İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bugün başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılış oturumunda konuşan İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, arazi yönetiminin önemini anlattı.

Çok ağır bir dönemden geçildiğini beliren Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, "Nefes almakta dahi zorlandığımız, Covid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz biliyor, bu dönemin üstesinden gelmek için büyük özverili çalışmalardan dolayı umutluyuz. Covid-19 salgını insanoğlunun karşılaştığı ne ilk ne de son salgın olacak. Artık dünyada ne olursa olsun bundan kaçamıyoruz. Amacım burada faklı bir pencere açmak. İnsan hem tüketen, hem üreten, hem yıkan, hem yapan bir varlık. Hala dönüştürebiliyor ve var edebiliyorsa umut var demektir. İnsanın yaşattığı zararın yine insan eliyle onarılmasını sağlayabilecek teknolojik ve farklı süreçlerin de eşiğindeyiz" diye konuştu.

Arazi edinme isteği, yanlış arazi kullanım kararlarının dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan birkaçını oluşturduğunu ifade eden Ülger, şunları söyledi:

"Dünyanın karşılaştığı en büyük sorunlardan birkaçı olarak karşımıza çıkan 'arazi edinme isteği', 'yanlış arazi kullanım kararları\

PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI
PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI

Okan Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İstanbul, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücrette beklenti yükseldi! 14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir 14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti! 14:42 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti! Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı 14:35 Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Son Dakika Haberleri
14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
14:50 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
14:45 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
14:20 Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
14:18 İktidara yakın Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu!
14:04 HDP'lilerin dokunulmazlık dosyası Meclis Başkanlığı'nda
13:56 Son dakika gündem haberleri
Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil         
14:56
Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!         
14:51
Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı         
14:46
Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi Raylarda yürüyen adam, trenin altında can verdi         
14:39
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 15:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: PROFESÖR, ARAZİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİNİ CAĞ KEBABI ÖRNEĞİYLE ANLATTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement