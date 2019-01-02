Profesör Atakurt, Ünversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
1 saat önce
PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.
PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu. Tuzla
'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis
ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA
Tekirdağ Sahilinde Deniz Turuncu Renge Büründü
Genci Döven 3 Arkadaş, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
Son Dakika! Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı