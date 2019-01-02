Son Dakika Haberleri: Profesör Atakurt, Ünversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

Profesör Atakurt, Ünversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu

2 saat önce

PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.

Profesör Atakurt, Ünversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu, System.String[]
PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:10 Kaynak: DHA

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