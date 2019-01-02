Profesör Atakurt, Ünversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
2 saat önce
PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu.
PROF. .Dr. Yıldır Atakurt (75) görev yaptığı üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu. Tuzla
'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis
ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:10 Kaynak: DHA
Profesör, Görev Yaptığı Üniversitenin Misafirhanesinde Ölü Bulundu
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