Profesör Ayhan Anıl, Nazilli'de performans ve başarı psikolojisini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Profesör Ayhan Anıl, Nazilli'de performans ve başarı psikolojisini anlattı - Son Dakika

Profesör Ayhan Anıl, Nazilli'de performans ve başarı psikolojisini anlattı

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi tarafından sınavlara girecek olan öğrenciler ve velilerine yönelik 'performans ve başarı psikolojisi' anlatıldı.

Profesör Ayhan Anıl, Nazilli'de performans ve başarı psikolojisini anlattı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi tarafından sınavlara girecek olan öğrenciler ve velilerine yönelik 'performans ve başarı psikolojisi' anlatıldı.


Almanya'nın ünlü psikologlarından Prof.Dr. Ayhan Anıl, 'Başarı yolunda psikolojik engeller ve çözüm yolları' başlığı altında kendisini izleyenlere çok özel bilgiler vererek destek olmaya çalıştı.


Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda düzenlenen ve yaklaşık 300 izleyicinin katıldığı, 3 saate yakın süren konferansta Depresyon ve nedenleri ile birlikte çözüm yollarını da soru-cevap şeklinde anlatan ünlü profesör, hiçbir ücret almadan katıldığı programlarda sınavlara girecek olanlara psikolojik destek vermeye gayret ettiğini söyledi.


Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan başta olmak üzere çok sayıda öğretmen, veli ve öğrencinin katıldığı konferansta son dönemlerde artan intihar vakalarına kayıtsız kalamadığını dile getiren Prof.Dr.Ayhan Anıl, "Konumuz performans ve başarı psikolojisi. 'Başarı yolunda psikolojik engeller ve çözüm yolları' başlığı altında sunumumuzu yaptık. Moda adı 'Burn out' olan bu konu oldukça önemli bir konu. Depresyon konusunda bir dizi doğru bilinen yanlışlar var. Bu yanlışları düzeltmeye çalıştık. Esas itibariyle depresyonun ortaya çıkış nedeni eksojen sebepler değil endojen sebepler olduğunu anlattık. Depresyonda dış faktörler de tetikleyicidir ama lejyon faktörler en önemlisidir. Dış faktörler terapi ile düzeltilebilir. Biz iç faktörleri elimizden geldiğince anlatmak istedik. Bu önemli konularda bizlere destek veren Nazilli Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Ayhan Anıl, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
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