Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu - Son Dakika

Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu

16.10.2020 11:41

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Çorağan, aynı fakültede hem ders anlatacak hem de kazandığı İbrani Dili ve Kültürü Bölümü'nde öğrenci olarak derslere katılacak.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilay Çorağan, aynı fakültede hem ders anlatacak hem de kazandığı İbrani Dili ve Kültürü Bölümü'nde öğrenci olarak derslere katılacak.

Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu Çorağan, aradan geçen 33 yılın ardından girdiği üniversite sınavında başarılı olarak tekrar okul sıralarına döndü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerini uzaktan eğitim yoluyla anlatan Çorağan, İbranice bölümündeki derslerine de yine bilgisayar başından katılıyor.

Çorağan, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimleri aldığını ve ardından 1998 yılında öğretim üyesi olarak Erciyes Üniversitesinde göreve başladığını söyledi.

Uzmanlık alanının Bizans sanatı olduğunu belirten Çorağan, özellikle Bizans resim sanatı üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

Çorağan, Kovid-19 ile hayatın tekrar anlam kazandığını ve eğitim hayatı için yeniden bir şeyler yapmak istediğini dile getirdi.

"Yabancı dile karşı ilgim var"

Bu nedenle geçen yıl sınava hazırlandığını anlatan Çorağan, şunları kaydetti:

"Yabancı dillere karşı ayrı ilgim var. Dolayısıyla Türkiye'de ilk ve tek olan İbrani dili ve kültürü bölümü dikkatimi ve ilgimi çekti. Şansımı deneyip okumaya karar verdim. Kovid-19 ile ders çalışmak için zamanım olmaya başladı. Sınava girdim ve kazandım. 33 sene sonra yeniden öğrencilik hayatı başladı. Uzaktan öğrenimle dersleri alacağım. Heyecanlıyım. Ailem mutlu oldu, öğrencilerim de şaşırdı ve onlar da mutlu oldu. 'Bu yaştan sonra tekrar bir zorluğa katlanırsın' diyenler de oldu. Okuyacağım, bakalım neler olacak."

Çorağan, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İngilizce ve Yunanca eğitimi de aldığını aktararak, "Yabancı dilden sınava girdim. Ne gerekiyorsa yaptım ve kazandım. Emeklilik de geliyor aslında. Bir hedefim yok. Farklı bir dili merak ettiğim için okuyorum." diye konuştu.

Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu
Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu
Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu
Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu

Erciyes Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Erciyes, İbrani, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Profesör ders verdigˆi fakültede o¨gˆrenci oldu - Son Dakika

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