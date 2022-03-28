'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor - Son Dakika
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'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor

28.03.2022 21:07

'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor İzmir'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinde yemeklik ve salatalık doğal otların kilogramı 10 liradan satışa sunulurken, böbrek ve akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen ve yöre insanının 'profesör doktor' lakabını taktığı...

'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor

İZMİR - İzmir'de düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinde yemeklik ve salatalık doğal otların kilogramı 10 liradan satışa sunulurken, böbrek ve akciğer rahatsızlıklarına iyi geldiği ifade edilen ve yöre insanının 'profesör doktor' lakabını taktığı şevketi bostan ise 50 liradan alıcı buldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 11. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivalinde tezgahlar, yöre insanının bölgeden topladığı yemeklik ve salatalık otlarla renklendi. Yemeklik ve salatalık otların kilogramı 10 liradan alıcı bulurken, şevketi bostanın fiyatı ise 50 lira olarak belirlendi.

Başta böbrek ve akciğer hastalıkları olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa olduğu ifade edilen ve yöre halkı tarafından 'profesör doktor' lakabıyla anılan şevketi bostanın toplanması çok zor olduğu için fiyatının yüksek olduğunu söyleyen Doğan Subaşı, "Bu ot, dikenin kökünden çıkarılıyor. Temizlemesi de çok zor. Bilmeyenler 'Bu ot neden bu kadar pahalı?' diye soruyor. Şevketi bostan, böbreğe iyi gelir, böbrekteki kumu dökmeye yardımcı olur" dedi.

"Salatası ve yemeği yapılıyor"

Şevketi bostanın çok emek isteyen bir ot olduğunu söyleyen Ali Kumbasar ise "Şevketi bostan, kocaman dikenlerin arasından büyük emeklerle toplanır. Bu yüzden pahalı. Faydaları çoktur. Zeytinyağlı salatası ve etli yemeği yapılır. Eskiden kimse bilmiyordu ama şimdi herkes tanıyor profesör doktor şevketi bostanı. Fiyatını da herkes kabullendi" diye konuştu.

Şevketi bostan salatasının tarifini veren Fırat Korkmaz da "Şevketi bostan akciğerin doktorudur. Topladıktan sonra kaynatıp limon, zeytinyağı ve tuz ekliyoruz. Hepsi bu kadar. Herkes çok seviyor" dedi.

'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor
'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor
'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor

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Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor Böbrek ve akciğer hastalıklarına iyi geliyor! 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı cep yakıyor Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı Paşalimanı Koyu'ndaki 21 arsanın açık ihalesi iki firmanın katılımıyla yapıldı

Şevketi Bostan, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Profesör doktor' lakaplı otun fiyatı etle yarışıyor - Son Dakika


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