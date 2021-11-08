Üye Girişi
Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı - Son Dakika

Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

08.11.2021 10:03

İstanbul caddelerinde görülen ve sayıları her geçen gün artan yabancı plakalı lüks araçlar büyük merak uyandırıyor. Bu araçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yabancı plakalı otomobillerin sayısındaki artışın temel nedenlerinin pandemide esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artış olduğunu söyleyip, araçların ülkeye giriş yollarını anlattı.

İstanbul'da son dönemde sıklıkla görülen özellikle Orta Doğu ülkelerine ait plaka takılı araçların ülkemizdeki fiyatları milyonları buluyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, bu artışın temel nedenlerinin pandemi döneminde esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artış olduğunu söyledi. Altan, araçların ülkeye giriş yollarını da anlattı.

Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

"İKİ ŞEKİLDE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPABİLİYORLAR"

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Yabancı plakalı araçlar iki şekilde Türkiye'ye giriş yapabiliyorlar. Turistlik kolaylık amacıyla bu kapsamda gelen yabancı taşıtlar mevcut. İkincisi ise Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu doldurarak gelen yabancı taşıtlar. Bunu iki maddede toplayabiliriz. Birincisinde turistlik amaçla gelen ancak dışarıda yerleşik olan yani ikametgahı dışarıda olan Türkiye'ye girişlerinde geriye sayarak son yıl 185 gün dışarıda bulunduysa bunları biz Türkiye'ye alırız. Burada Türk, yabancı, çifte vatandaş ayrımı yoktur. Türkiye'de öğrenim gören ya da Türkiye'de çalışma ruhsatı olan sadece yabancı uyruklular Yabancı Taşıt Geçici Giriş Karnesi alarak bize yabancı taşıt getirebilirler. Burada da gümrükte gümrük vergisinin yüzde 20'si teminat alınarak yabancı taşıtı sokabilir" dedi.

Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

"ARAÇLAR ÜLKEMİZDE 730 GÜN KALABİLİYOR"

Altan, "Yabancı plakalı araçlar girdiği zaman 730 gün bizim ülkemizde kalabilirler. 730 gün sonunda tekrar dışarı çıkıp 185 gün şartını sağlayıp geri gelmeleri gerekiyor. Fakat pandemiden dolayı devletimiz biraz kuralları esneterek 185 gün yerine 15 gün durma sağladı. Bu durumdan dolayı yabancı araçlar daha da çoğaldı. Sebeplerden biri bu. 2 sene sonunda çıkamazsa 6 ay uzatma hakkı sağladı. Bunun da bazı şartları var" diye konuştu.

İstanbul'daki yabancı plakalı lüks araçların sayısı her geçen gün artıyor! Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan nedenini paylaştı

GÖÇ VE YABANCI ÖĞRENCİ ETKİSİ

Altan, şöyle devam etti; "Asıl sebep ülkemiz çok göç aldı. Özellikle Orta Doğu'dan. İnsanlar araçlarını getirdiler. Bunun gibi etkenler oldu. Bunun dışında ülkemiz üniversite öğreniminde büyük bir atılım yaptı. Yabancı öğrenci çoğaldı. Yabancı öğrencilerimiz de araç getirebiliyor. Bunda da kurallar var. Öğrenimi bittikten sonra çıkarması lazım. Cezası var. Bir neden de olabilir. Süresi biten araçlarda 1 ayda 346 lira, 2 ayda 692 lira, 3. ayda ise 1038 lira. Sonraki ayda gümrük vergisinin 4'te 1'i oranında araca ceza uygulanıyor. Kapı dışı bırakılıyor. Belki bunlardan da faydalanarak bunu uzatanlar olabilir. Caydırıcılığı bana göre az. Önlemleri biraz daha düzenlemek gerekir. Çünkü son 4-5 senede hatta son 10 senede bile diyebiliriz değişiklikler var. Bunları yavaş yavaş değiştirerek daha katı önlemler almamız gerekir. Çok lüks araca binince Türk vatandaşı da tabi psikolojik olarak 'onlar binebiliyor ben niye binemiyorum' şeklinde bir durumla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu.

Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Mehmet Fatih, İstanbul, Tragger, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı 10:58 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 10:53 Dolandırıcılıktan yakalanan siyahilerin polise verdiği savunma pes dedirtti 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı 10:50 14 yaşındaki kız oturduğu kafede kurşunların hedefi oldu! Olayın azmettiricisi öz babası çıktı
Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı 10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç 10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor 10:22 Altının gram fiyatı 565 lira seviyesinden işlem görüyor
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor 10:18 Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım 09:31 Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor
10:57 Son Dakika! Eski istihbaratçı Enver Altaylı, 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:55 TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı
10:50 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021
10:47 Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor
10:45 Son dakika: Borsa İstanbul 1594 puanla rekor kırdı
10:42 Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü
10:35 Joe Biden'ın listesi tartışma yarattı! Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
10:33 İşte Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren süreç
10:21 Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,67'den alıcı buluyor         
11:02
TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı TÜİK açıkladı! Ekim ayında en çok dolar kazandırdı         
10:56
Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021         
10:51
Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor Sadakatsiz'in 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Aras ile ilgili gerçeği öğreniyor         
10:48
Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü Ali Koç ve Şenol Güneş görüşmesi gündeme bomba gibi düştü         
10:43
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi Milli Takım'dan Fenerbahçe'ye Berke Özer göndermesi         
10:21
Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi Evli kadına mesaj atan şahıs meydan dayağı yedi         
10:01
Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular Belediyedeki sözde mahkeme, mahrem görüntüleri sızan çifti ilçeden kovdular         
09:18
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Emre oldu         
09:10
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak         
20:29
Gizemli kadının sırrı çözüldü Gizemli kadının sırrı çözüldü         
20:18
Gelin, kendi düğününde basıldı Gelin, kendi düğününde basıldı         
18:41
İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı İşkenceye uğrayan köpeğin intikamını inek aldı         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 11:17:21. #1.13#
SON DAKİKA: Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement