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Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı - Son Dakika

Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı

03.07.2021 11:14
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı, System.String[]

Rizeli Prof. Dr. Şaban Şimşek sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiye açtığı tazminat davasından kazandığı para ile hemşehrilerine ekmek arası döner dağıttırdı.

Rizeli Prof. Dr. Şaban Şimşek sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiye açtığı tazminat davasından kazandığı para ile hemşehrilerine ekmek arası döner dağıttırdı.

Göz Hastalıkları uzmanı olan Prof. Dr. Şaban Şimşek, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret eden şahıs hakkında bir süre önce tazminat davası açtı. Davanın sonucunda haklı çıkan ve davayı kazanan Şimşek, şahıstan kazandığı 5 bin lira ile döner yaptırarak ekmek arası şeklinde Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara dağıttırdı.

Gerçekleşen et döner ikramını ise Şimşek'in il dışında ikamet etmesi nedeniyle ise Araştırmacı-Yazar Recep Koyuncu üstlendi. Koyuncu, dönerin yanında hazırlamış olduğu içerisinde 6 adet kitap olan paketleri de vatandaşlara dağıttı.

Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Rizelilere bedava kitap dağıtırken, kitap alanlara Prof. Dr. Şaban Şimşek'in tazminattan aldığı para ile hazırlattığı döner etmek ve ayranları da ikram eden Araştırmacı Yazar Koyuncu, "Rize ihtisas kütüphanesi olarak bugün yılın son etkinliğimizi yapıyoruz. RTEÜ Tip Fakültesi eski dekanı Prof. Dr. Şaban Şimşek Hocamız bu etkinliğimizde dağıttığımız döner ekmeği karşıladı. Rize' de bir gazetecinin kendisi ile ilgili yazdığı yazı konusunda, o gazeteciden aldığı tazminatı bize göndererek döner ekmeğin ücretini karşıladık. Bizde bu gün içinde 6 kitap olan 150 çanta kitap dağıtımı yapıyoruz. Bu kültür hizmetinde insanımızın hem beynine hem de midesine katkı sunmayı uygun gördük. Bu güne kadar yılda 3-4 kez olmak üzere 22 kez bu meydanda Rizelilere kitap dağıtımı yaptık" dedi. - RİZE

Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı
Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı

Şaban Şimşek, Hakaret, Kitap, Rize, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Profesör kazandığı tazminat davasıyla Rize'de ekmek arası döner dağıttırdı - Son Dakika


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