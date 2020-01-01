Profesör Özdemir dekan oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Profesör Özdemir dekan oldu - Son Dakika

Profesör Özdemir dekan oldu

6 saat önce

Malatyalı Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbuli Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı.

Profesör Özdemir dekan oldu, System.String[]

Malatyalı Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbuli Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına atandı.


Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaparken, 25 yıllık hizmetinden sonra 2017 yılında emekli olan Prof.Dr. Ramazan Özdemir, İstanbul Bezmialem Vakfı Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçmiş ve burada Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevini yapmıştı.


Prof.Dr. Ramazan Özdemir'in, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Sema Arıcı'nın görev süresinin dolmasıyla boşalan dekanlık görevine atandığı bildirildi.


Dekanlık görevine getirilen Prof.Dr. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yaparken, önemli ameliyatlara imza atmıştı.


Malatya'nın Pütürge ilçesi doğumlu olan Özdemir, 2 Ocak 2020 tarihinde yeni görevine başlayacak. - MALATYA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ramazan Özdemir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı
Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu Büyük ikramiye çıkan 4 biletten birini satan bayi sahibi konuştu

Son Dakika Haberleri
22:00 Bolu Dağı'nda yollar beyaza büründü - Son Dakika
22:00 İsrailli siyasi lider Gantz: "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor" - Son Dakika
21:58 Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı - Son Dakika
21:58 Kabataş-Bağcılar hattında tramvay seferlerinde aksama - Son Dakika
21:55 Önce eşini sonra kendini vurdu - Son Dakika
20:30 Kartal'da denize atlayan kişi boğulmak üzereyken kurtarıldı! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 22:07:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Profesör Özdemir dekan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]