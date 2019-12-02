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Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

6 saat önce

Profesör, protestocu öğrencisini ezdiPakistan, (DHA)- Pakistan'da tıp fakültesinde dekanın 'kız öğrencileri taciz ettiği' iddiası sonrası protesto gösterisi düzenlendi.

Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Pakistan, (DHA)- Pakistan'da tıp fakültesinde dekanın 'kız öğrencileri taciz ettiği' iddiası sonrası protesto gösterisi düzenlendi. Otomobiliyle fakülte önünden geçen bir profesör, yolda oturma eylemi yapan bir tıp fakültesi öğrencisini ezdi.

Olay, Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Nowshera kentinde meydana geldi. Nowshera Tıp Fakültesi'nde Dr. Jahangir adlı dekanın, kız öğrencileri taciz ettiği iddiası sonrası öğrenciler protesto gösterisi düzenledi.

PROFESÖR PROTESTOCU ÖĞRENCİYİ EZDİ

Gösteriler sırasında akıl almaz bir olay meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda, içinde okulda görevli iki profesörün bulunduğu bir otomobilin gösteri düzenlenen alana girdiği görülüyor. Görüntülerde aracı kullanan Profesörün, araç önünde oturma eylemi yapan öğrencisinin kalkmaması üzerine otomobili öğrencinin üzerine sürdüğü, öğrencine çarptığı ve sağ bacağını ezdiği görülüyor.

Yerel medya, hastaneye kaldırılan öğrencinin bacağında kırık olduğunu ve tedavi altına alındığını duyurdu.

Profesör, protestocu öğrencisini ezdi

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
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Profesör, protestocu öğrencisini ezdi
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