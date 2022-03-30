Profesör tartıştığı doktorun burnunu kırdı - Son Dakika

AMASYA Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle tartıştığı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman'ı darbederek burnunu kırdı.

Olay, öğle saatlerinde Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, yüksek maliyetli tıbbi sarf malzemesi alımı nedeniyle Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı öğretim üyesi Dr. Ercan Kahraman ile tartıştı. Kahraman'ın yüksek maliyetleri gerekçe göstererek malzeme alımı evrakını imzalamak istememesi üzerine iki doktor arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Prof. Dr. Başbuğ, darbettiği meslektaşı Dr. Kahraman'ın burnunu kırdı. Fakülte görevlilerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Burnu kırılan Kahraman sedyeyle dekanlık binası karşısındaki Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Prof. Dr. Başbuğ ise olayın ardından binadan ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN' PAYLAŞIMI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Başbuğ'un 18 Mart'ta sağlık çalışanlarına şiddet olaylarına tepki amacıyla sosyal medya hesabından "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.