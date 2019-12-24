Profesör Tekgül: Aileler, idrar kaçıran çocuklarını sosyal problem olduğunda getiriyor - Son Dakika

ÇOCUK Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül, 5 yaş grubunda 100 çocuğun 15'inde gece idrar kaçırmanın görüldüğünü söyledi. Tekgül, "Genelde anne ve babalar çocuğu bize 5 yaşında getirmiyor. Aile için bir sosyal problem olmaya başladığında geliyorlar. Evlenme yaşında veya askere giderken gelen hastalar dahi olabiliyor" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül, çocuklarda gece idrar kaçırmanın aile içerisinde veya çocukta psikolojik sorunlara yol açabilen bir durum olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tekgül, çocukların zamanla belirli yetiler kazandığını, gece idrar tutmanın da bu yetilerden biri olduğunu bildirdi. Tekgül, gece alt ıslatmayı, 5 yaşından sonra da devam ediyorsa problem olarak tanımladıklarını kaydederek, "Bu yaş grubunda 100 çocuğun 15'inde görülüyor. Oldukça sık görülen bir durumdur. Dolayısıyla bir yetinin geç gelmesi olduğu için biz bunu pek hastalık olarak değil de, gelişimsel gecikme olarak görüyoruz. Örneğin, konuşmanın gecikmesi gibi görüyoruz. O anlamda çocukları bir süre izleyip, tedavilerini ona göre başlıyoruz" dedi.

"AİLEDE VARSA, ÇOCUKLARIN YÜZDE 70'İ GECE İDRAR KAÇIRIYOR"

Gece yatak ıslatmanın genellikle psikolojik bir sorundan kaynaklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekgül, ancak tedavi edilmediği durumlarda psikolojik sonuçların olabileceğini belirtti. Bu çocukların yaşadıkları bu sorundan dolayı genelde daha içine kapanık ve özgüvenlerinin daha düşük olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tekgül, "Bu çocukların gece idrar çıkışları fazladır. Normalde herkes gece idrar miktarını bir miktar azaltır. Bu vücudun normal cevabıdır. Bu çocuklarda biraz farklıdır. Gece idrar çıkışı neredeyse gündüz gibi devam ediyor. Aynı zamanda bunların uyanma eşikleri çok yüksektir. 'Top patlasa uyanmayan' çocuklardır. Bu çocuklarda hem idrar çok geliyor hem de uyanmıyorlar ve gece altlarına kaçırıyorlar. Genetik sebepler de vardır. Geçmişte anne ve babanın ikisinde de varsa, bu çocukların yüzde 70'i gece idrar kaçırıyor. Sadece anne ya da babada ise yüzde 40'ı; normal popülasyonda da yüzde 15 oranındadır. Genetik sebepler çok belirgin olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

"EVLENME YAŞINDA VEYA ASKERE GİDERKEN GELEN HASTALAR VAR"

Prof. Dr. Tekgül, çocuklarda gece alt ıslatmanın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayarak, "Aile için en kadar problem yaratıyorsa, aile bunu ne kadar problem olarak algılıyorsa; ona göre tedaviye başlıyoruz. Genelde anne ve babalar çocuğu bize 5 yaşında getirmiyor. Aile için bir sosyal problem olmaya başladığında geliyorlar. Aslında 5 yaşından itibaren tedavi edebileceğimiz hastalardan bahsediyoruz. Genelde çocuk okula başlayacağı zaman, daha geç yaşlarda yatılı okula gideceği zaman, ya da arkadaşlarıyla birlikte geziye gideceği zaman, yani sosyal bir hayata başlayacağı zaman gece altına kaçırması problem olacağından anne ve baba bize getiriyor. Evlenme yaşında veya askere giderken gelen hastalar dahil olabiliyor" dedi.

"İLAÇ TEDAVİSİNDE GENEL KANILAR VAR, ÇOĞU YANLIŞ"

Prof. Dr. Tekgül, tedavi yöntemlerini de anlatarak, "İki tane temel tedavi yöntemimiz var. Birinde ilaç veriyoruz. Bu ilaç gece idrar çıkışını bir miktar azaltarak, bu sorunu çözüyor. Bu ilaç kullanıldığında yüzde 70-80 civarında başarılıdır. Bu ilacın sorunu ilacı kestiğimizde tekrar geri olma olasılığı yüksektir. Onun için uzun dönem tedaviler gerekebiliyor. Diğeri de 'alarm cihaz' dediğimiz tedavi yöntemidir. Bunda da çocuklara gece uyanmasını sağlayan bir cihaz takıyoruz. İdrar kaçırdığı anda cihaz ses vermeye başlıyor ve çocuk uyanıyor; aslında uyanmıyor. Çünkü bunlar zor uyanan çocuklar. Anne-baba uyanıyor; çocuğu uyandırıyor. Böylelikle şartlandırma başlıyor. Bu, 12 hafta çok disiplinli sürdürüldüğünde çocuklarda etki başlıyor. Zaten bu yüzden bu tedavi çok kullanılmıyor. Çünkü çok disiplinli, her gece kalkmayı gerektiren; bu konuda kendini çok vermiş anne-babalara ihtiyaç oluyor. Bu yüzden bu uygulama zorluğu olan tedavi yöntemidir. Genellikle anne-babalar ilaç tedavisini tercih ediyorlar. İlaç tedavisiyle ilgili genel kanılar var; çoğu yanlış. Ciddi yan etkilerinin olduğu hatta kısırlığa yol açtığı konusunda kanılar var. Net söyleyebilirim; öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARINIZA KIZARSANIZ, ÇOK YAZIK EDERSİNİZ"

Gece idrar kaçırmanın çocukların tembelliğinden kaynaklanan bir durum olmadığını kaydeden Prof. Dr. Tekgül, çocuklarının bunu isteyerek yapmadıklarını söyledi. Anne ve babaların bu durumda kendilerine kızmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Tekgül, "Çocuğa genetik olarak geçirenler anne ve babalardır. Zaten birçok anne ve baba muayenede söyler; 'ben de böyle kaçırmıştım, eşim de ortaokula kadar altına kaçırmıştı' gibi konuşmalar yapıyoruz. Hiç çocuklara kızacak bir şey yok. Zaten çocuklar bu işin acısını çekiyorlar. Gece idrarınızı kaçırmışsınız, yatak ıslak ve sabah kalkıyorsunuz okula gidiyorsunuz. O çocuktaki duyguyu ve ezikliği hissedebiliyor musunuz? Psikolojik olarak kendine olan güveni az oluyor. Bir de bu çocuklara kızarsanız, çok yazık edersiniz. Aslında bu psikolojik problemlere neden olmamak için biz bu çocuklarda tedaviye bir an evvel başlayalım istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çocuk Ürolojisi Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Serdar Tekgül röp.

-Çocuk muayene detay görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

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